Рамадан: госсекретарь США Тиллерсон отказался отмечать Ид аль-Фитр

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отказался проводить в стенах своего ведомства торжественное мероприятие по случаю Ид аль-Фитра – праздника разговения, которым мусульмане завершают Рамадан. Мероприятие намечалось на конец июня. Тиллерсон таким образом отступил от почти двадцатилетней традиции, которой следовали американские госсекретари, представляющие обе ведущие партии Америки.

Рамадан начался в субботу и продлится целый месяц. Накануне Тиллерсон выпустил заявление, приуроченное, как было сказано, "к месяцу благочестия, щедролюбия и самоанализа".

Президент Трамп, со своей стороны, порвал с практикой предшественника Барака Обамы не смешивать религиозные праздники и борьбу с терроризмом. В поздравительном послании, адресованном мусульманам, Трамп упомянул теракт в Манчестере, сказав: "Это злодеяние напрямую противоречит духу Рамадана. Рамадан призван укрепить в нас осознание общего долга отринуть насилие, стремиться к миру и помогать тем, кто страдает от нищеты и войн".

И Белый дом, и Госдепартамент отмечают другие важные религиозные праздники, как то Рождество или христианская и еврейская Пасха. Отмена официального банкета в связи с окончанием Рамадана не означает, что Вашингтон игнорирует чувства мусульман. Как заявил пресс-секретарь Тиллерсона, "участие наших послов в мусульманском мире в торжествах по случаю Ид аль-Фитра будет расценено в высшей степени положительно".

Бюджет Госдепартамента в нынешнем году должен быть сильно урезан, ведомство лишится около 2 тысяч штатных единиц. В связи с этим высказывается предположение, что отмена банкета может быть просто следствием закрытия сектора, который осуществлял связи внешнеполитического ведомства с религиозными кругами.