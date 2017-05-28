Северная Корея испытала систему противовоздушной обороны

Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа. Руководитель КНДР Ким Чен Ын присутствовал на стрельбах, сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи. В задачи испытаний входило обнаружение и уничтожение ракет и дронов противника.

Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается. Пхеньян утверждает, что новая система ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук. Эффективность системы, как сообщают корейские официальные источники, выше прежней.

Северокорейское информационное агентство сообщило, что Ким Чен Ын по итогам испытаний похвалил военное руководство. Он приказал производить новую систему в максимальном количестве, чтобы "она покрывала всю страну, как лес".

Накануне появилось сообщение о том, что США направляют третью по счету ударную групу во главе с авианосцем "Нимиц" в западную часть Тихого океана для сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи, сообщил "Голос Америки", ссылаясь на свои источники. "Нимиц" присоединится к уже дислоцированным в западной части Тихого океана ударным авианосцам "Карл Винсон" и "Рональд Рейган".