Замахнулись на Шекспира

В Москве прошёл флешмоб в поддержку задержанного девятилетнего мальчика, который читал вслух стихи Шекспира. Участники акции выстроились в цепь одиночных пикетов вокруг ОВД Арбат и читали "Гамлета", "Ромео и Джульетту", а также сонеты английского поэта и драматурга. До начала акции активисты передали в полицию заявления с требованием разобраться в произошедшем. Вчера сообщалось, что на улице Воздвиженка был задержан мальчик, декламировавший "Гамлета". В полиции же утверждают, что ребенок был один и подходил к прохожим и водителям машин. По словам полицейских, некоторые свидетели говорили, что мальчик попрошайничал. Его доставили в отдел и вызвали родителей. В полицию приехали адвокаты, а также представитель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Адвокаты написали жалобы на действия полицейских. В ночь на 27 мая вся семья была отпущена. На отца составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.