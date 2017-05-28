«Квадрат» Рубена Эстлунда победил на Каннском фестивале

Юбилейный 70-й Каннский фестиваль завершился победой сатирической картины «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда.

В основной конкурс вошли девятнадцать картин. Жюри возглавлял Педро Альмодовар, вместе с ним судили фильмы режиссеры Марен Аде, Пак Чхан Ук, Паоло Соррентино, актрисы Джессика Честейн, Аньес Жауи и Фань Бинбин, композитор Габриэль Яред, а также актер и музыкант Уилл Смит.

«Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм фестиваля получил «Квадрат» Рубена Эстлунда, рассказывающий о полосе неудач и ряде курьезов в жизни главного куратора вымышленного музея современного искусства. «Квадрат» – это притча в форме черной комедии, где режиссер подвергает сатирическому осмеянию арт-институции, а через них и современное шведское общество. Главный герой готовит к открытию инсталляцию «Квадрат», где людям предлагается, находясь в пределах квадрата, быть внимательными к ближним и помогать им. В повседневной жизни поведение героя расходится с его идеалистическими взглядами.

Вторая по значимости награда – Гран-при – отошла третьей картине Робена Кампийо «120 ударов в минуту». Действие происходит в конце 80-х – начале 90-х годов. Группа активистов Act Up-Paris пытается привлечь внимание общества и президента Франсуа Миттерана к эпидемии СПИДа. Фильм фокусируется на их акциях, постепенно переходя от портрета группы к частным историям её участников. Кампийо, известный сценарист (автор сценария к получившему «Золотую пальмовую ветвь» «Классу» Лорана Канте), сам был членом Act Up-Paris с 1992 года. «120 ударов в минуту» так же лучшим фильмом основного конкурса назвала Международная федерация кинопрессы ФИПРЕССИ. Ему же достался приза имени журналиста Франсуа Шале за фильм, который «наилучшим образом передает действительность нашего мира».

Приз за режиссуру получила София Коппола за «Роковое искушение» о раненом солдате времен гражданской войны Севера и Юга, оказавшемся в женском интернате. Это экранизация романа писателя Томаса Куллинана, к которому обращался Дон Сигел в "Попавшем в ловушку" (1971) с Клинтом Иствудом.

Специальную награду юбилейного 70-го фестиваля жюри присудило Николь Кидман, сыгравшей сразу в четырех представленных на смотре картинах – «Роковое искушение» Софии Копполы, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, «Как разговаривать с девушками на вечеринках» Джона Кэмерона Митчелла (вне конкурса) и «Вершина озера» (сериал, вне конкурса).

Приз жюри получил Андрей Звягинцев за «Нелюбовь», лидировавшую в рейтинге критиков журнала Screen.

Награду за лучший сценарий разделили вдохновленный трагедией Еврипида "Ифигения в Авлиде" сюрреалистический триллер «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса и визионерский боевик Линн Рэмси «Тебя никогда здесь не было».

Именно за роль в «Тебя никогда здесь не было» лучшим актером назвали Хоакина Феникса, а Дайан Крюгер отмечена за лучшую женскую роль в драме о террористах-неонацистах «Затемнение» Фатиха Акина.

Во втором официальном конкурсе «Особый взгляд» участвовало 18 картин. Среди них – семь дебютов (включая "Тесноту" Кантемира Балагова) и новые работы лауреата "Золотой пальмовой ветви" Лорана Канте, Матье Амальрика, Мишеля Франко, Киеши Куросавы и Мохаммада Расулофа. Президент жюри – Ума Турман.

Главный приз жюри вручило новой картине режиссера Мохаммада Расулофа «Неподкупный». Это своего рода иранский аналог «Левиафана» Андрея Звягинцева: главный герой, несмотря на пожирающую общество вокруг коррупцию, стремится жить не по лжи и по закону. Однажды могущественная Компания решает отобрать у него его дом.

Лучшим режиссером «Особого взгляда» назвали дебют сценариста Тейлор Шеридан («Убийца», «Любой ценой») «Ветреная река» – мелодраматической драме о мести, действие которой происходит в резервации индейцев.

Ранее не вручавшийся «приз за поэзию кино» достался «Барбаре» Матье Амальрика – вдохновенной мета-биографии французской певицы Барбары, рассказанной через попытку её сыграть актрисой и певицей Жанной Балибар (подробнее об этом фильме читайте здесь).

Лучшую ролью назвали игру актрисы Ясмин Тринка в новой картине итальянского актера Серджо Кастеллито «Фортуната».

Приз жюри отошел мексиканцу Мишелю Франко за «Дочери Абриль». Два года назад он участвовал в основном конкурсе с «Хроником».

Международная федерация кинопрессы ФИПРЕССИ выбрала лучшей картиной «Особого взгляда» – дебют ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова «Теснота» (подробнее о фильме здесь).