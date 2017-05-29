КНДР провела очередной пуск ракеты, возможно, баллистической

КНДР провела очередные испытания предположительно баллистической ракеты. Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает Reuters. По данным военных, ракета, которая была пущена с восточного побережья Северной Кореи в районе города Вонсан, упала в исключительной экономической зоне Японии.

В связи с пуском северокорейской ракеты президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать совет национальной безопасности страны. Япония заявила решительный протест против действий КНДР, назвав действия Пхеньяна откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

28 мая Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением северокорейских ракетных испытаний. Накануне в СМИ появилось сообщение о том, что США направляют третью по счету ударную групу во главе с авианосцем "Нимиц" в западную часть Тихого океана для сдерживания ракетной и ядерной программ КНДР.