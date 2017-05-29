Навальный подал заявку на митинг против коррупции в Москве 12 июня

Оппозиционный политик Алексей Навальный подал в понедельник в мэрию Москвы заявку проведение 12 июня митинга против коррупции. Копия документа опубликована на сайте основателя Фонда борьбы с коррупцией, который лично является заявителем московской акции.

Её организаторы планируют провести шествие от площади Тверской заставы до Охотного ряда, где запланирован митинг. Заявленное число участников акции — до 15 тысяч человек.

Цель мероприятия – призвать расследовать факты коррупции высших должностных лиц России.

О планах провести акцию 12 июня – в День России-Навальный сообщил ещё в апреле. Призыв снова выйти на антикоррупционные акции протеста, по словам политика, связан с тем, что власти так и не ответили на сведения о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. Сам Навальный был арестован на 15 суток.

Митинги 12 июня запланированы во многих городах России. В понедельник была подана заявка на акцию в Омске.