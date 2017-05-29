В Москве открылся предвыборный штаб Навального

В Москве начал работу предвыборный штаб политика Алексея Навального. Об этом в твиттере сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Сам Навальный и руководитель его штаба Леонид Волков открыли 43-й по счету штаб кампании политика в Твери.
Ранее в понедельник Навальный подал заявку на митинг против коррупции в Москве 12 июня.
Открытие штаба Навального в Москве переносилось несколько раз из-за проблем с арендодателями. В начале мая Волков сообщил, что собственник помещения в Москве, в котором находился штаб, решил расторгнуть договор аренды.
Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера на пост главы государства поддержали уже более 470 тысяч человек.
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