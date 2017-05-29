В России продолжается давление на членов общины "Свидетелей Иеговы"

В России продолжаются нападения на места, которые связаны с запрещенной в России за экстремизм религиозной организацией "Свидетели Иеговы".

В Коми в поселке Жешарт, где проживают около 50 последователей "Свидетелей Иеговы", неизвестные подожгли дом, где проходили богослужения, сообщается на сайте организации. В сгоревшем здании нашли бутылки с зажигательной смесью. В Ижевске мужчина, проникший в помещение, где проводились богослужения, через разбитое окно, разрушил мебель, аудио- и видеооборудование, вырвал металлические электрощиты, привел в действие огнетушители. Он был задержан полицией. Свои действия мужчина объяснил негативным отношением к "Свидетелям Иеговы".

На прошлой неделе суд в Орле арестовал на два месяца 44-летнего датчанина Денниса Кристенсена. Он был задержан 25 мая "во время совместного чтения Библии" в доме одного из верующих. Бойцы ОМОНа вошли в здание и блокировали всех находящихся там людей. Проверка документов и досмотры не прекращались до утра.

"ОВД-Инфо" сообщает также о давлении на детей членов общины "Свидетелей Иеговы" со стороны учителей и полиции.

В России насчитывается 170 тысяч последователей "Свидетелей Иеговы". 20 апреля Верховный суд России признал организацию экстремистcкой и запретил ее деятельность. Правозащитники отмечают, что это судебное решение не только нарушает основные права человека, но и увеличивает риск произвольного судебного преследования граждан.