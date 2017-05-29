Путин дал детям 10 лет

Владимир Путин объявил сегодня - незадолго для Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, - Десятилетие детства в России:

Десятилетие детства будет проводиться с 2018 по 2027 годы и станет продолжением пятилетней программы реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

План Десятилетия детства на ближайшие два года должно будет в трехмесячный срок подготовить правительство.

Речь идет о подарке не только (и, может быть, не столько) детям, сколько спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Именно она обращалась несколько месяцев назад к президенту Путину с просьбой: "Мы внесли предложение об объявлении десятилетия детства в России, как одного из важных, приоритетных проектов, с тем, чтобы на долгосрочную перспективу определить направление этой деятельности. Я бы просила вас дать поручение, чтобы указ об утверждении такого важного, долгосрочного, приоритетного проекта был утвержден до 1 июня. Это было бы хорошим подарком к Международному дню защиты детей".

Другая высокопоставленная дама, вице-премьер Ольга Голодец, немедленно откликнулась: "Следующее десятилетие объявлено Десятилетием детства. Я думаю, что это огромная отвественность для всех для нас – мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране".

Речь идет о давней, привычной для российских властей теме: стимулировании рождаемости в стране. В конце апреля на встрече с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным Владимир Путин заявил, что женщин репродуктивного возраста в России всё меньше (виновато демографическое падение в конце 90-х, отметил Путин), и к 2025 году их число по сравнению с 2015-м сократится на треть.

Как конкретно решить демографические проблемы России поможет Десятилетие детства, пока не очень понятно: что конкретно будет делаться, правительство расскажет только через три месяца. Более того: совсем-совсем конкретику сообщат граду и миру отдельными порциями - программа мероприятий и их финансирование будут определяться каждые три года. В общем, что-то решено, а что именно - посмотрим. Пока есть лишь самые общие контуры:

В начале 2017 года в рамках стратегии в интересах детей Путин поручил изменить законы, связанные с медицинской, социальной и психолого-педагогической помощью детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Президент также поручил заняться профилактикой подростковых самоубийств.

Активно откликнулись на новый проект властей в соцсетях - правда, скептические отклики сильно преобладают над восторженными. Хотя есть и такие:

​Но "очернителей" больше:

Если кто не в курсе, речь тут идет о громкой истории минувших выходных - задержании на Арбате мальчика, декламировавшего шекспировского "Гамлета":

Федор Крашенинников:

Чепуха какая-то.

Почему не 20-летие и не 5 летие? В чем магия цифры 10?

(И сразу черный юмор - теперь детям будут давать "десяточку" за участие в митингах).

Meduza:

Десять лет детства (без права переписки).

Ирина Соколова:

Две новости: "Путин обьявил десятилетие детства" и "Тело младенца обнаружено на ленте мусорного завода в Красноярском крае" . Символично однако.

Но не юмором (или черным юмором) единым. Есть и попытки проанализировать ситуацию:

Филин:

Праздник к нам пришёл, мы вернулись в детство!

Власть впадает в детство? Действительно, Путин уже некоторое время отстраняет своих старых соратников, заменяя их на всё более молодых.

Знаменитый видеоблогер Саша Спилберг выступает в Думе...

На деле всё хуже. В ближайшие годы Россию ждёт серьёзный демографический кризис, впрочем, почему ждёт? Этот кризис уже начался. Если в прошлом году естественная убыль населения была чуть более 2000 человек, то в этом году она составит не менее 40-50 тысяч. Но это, к сожалению, только начало. Демографический кризис уходит своими корнями во вторую мировую войну и в очень низкий уровень рождаемости конца 90-ых, начала нулевых.

Власть как обычно кривляется и ёрничает. Решила вместо дел заняться объявлениями и слоганами. Пустыми, бессмысленными, глупыми. При этом ведёт себя власть так, будто дети, это картошка, которую народ ленится сажать в достаточных количествах.

А ведь рецепт есть, и он простой. В России многие хотят рожать. Но ведь ребёнок — это огромная ответственность, более того, чтобы вырастить ребёнка надо иметь деньги. Конечно, в некоторых африканских странах детей рожают и так, не задумываясь о последствиях, можно перенять и этот опыт, но тогда Россия будет действительно выглядеть как Африка.

Мало кто хочет растить двух, а тем более трёх детей в двух комнатах. А ведь абсолютное большинство населения России не может позволить себе взять ипотеку, чтобы приобрести большую и просторную квартиру. В России произошёл значительный прирост рождаемости, он начался, когда люди поняли, что уровень жизни растёт, а жизнь становится лучше.

Однако после «великих побед» на мировой арене, уровень жизни в России стал падать. Рождаемость практически застыла на месте и, если движение вперёд не возобновится, она начнёт снижаться.

Между тем вместо того, чтобы бороться с коррупцией и выстроить стабильную финансовую систему, которая позволит людям планировать свою жизнь вперёд на 5 и на 10 лет, Путин объявляет десятилетие детства. Не ясно, зачем тогда ограничиваться только десятилетием детства. Я рекомендую объявить десятилетие образования, богатства, здоровья, десятилетие триумфов и побед!

Остается добавить, что сближение с Китаем, кажется, не прошло даром для стилистики российских властей: активное использование числительных в идеологическом контексте - давняя традиция китайских коммунистов. Так, в 1958 году великий кормчий Мао Цзэдун провозгласил "курс трех красных знамен" ("генеральная линия", "большой скачок", "народные коммуны"), главным лозунгом которого стало "Три года упорного труда - 10 000 лет счастья". Через три года счастье, однако, не наступило. Скорее даже наоборот.