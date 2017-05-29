Революция неизбежна, время ее неизвестно

Перемен в 2017-18 участники 3-го Форума свободной России не ждут, но о враги путинизма готовят для ближайшего будущего программу реформ.

В эфире программы "Лицом к событию" Андрей Илларионов, Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Игорь Эйдман, Борис Райтшустер и другие участники 3-го Форума свободной России, состявшегося в Вильнюсе 25-26 мая 2017 г.

Видеорепортаж из Вильнюса Михаила Соколова.