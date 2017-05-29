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Лицом к событию

Революция неизбежна, время ее неизвестно

Андрей Илларионов на 3-м Форуме свободной России

Перемен в 2017-18 годах участники 3-го Форума свободной России не ждут, но готовят программу реформ. Эфир в 19:05

Перемен в 2017-18 участники 3-го Форума свободной России не ждут, но о враги путинизма готовят для ближайшего будущего программу реформ.

В эфире программы "Лицом к событию" Андрей Илларионов, Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Игорь Эйдман, Борис Райтшустер и другие участники 3-го Форума свободной России, состявшегося в Вильнюсе 25-26 мая 2017 г.

Видеорепортаж из Вильнюса Михаила Соколова.

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