Революция неизбежна, время ее неизвестно

Перемен в 2017-18 годах участники 3-го Форума свободной России не ждут, но готовят программу реформ. Эфир в 19:05
Перемен в 2017-18 участники 3-го Форума свободной России не ждут, но о враги путинизма готовят для ближайшего будущего программу реформ.
В эфире программы "Лицом к событию" Андрей Илларионов, Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Игорь Эйдман, Борис Райтшустер и другие участники 3-го Форума свободной России, состявшегося в Вильнюсе 25-26 мая 2017 г.
Видеорепортаж из Вильнюса Михаила Соколова.
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