СБУ подозревает "Яндекс" в передаче данных российским спецслужбам

Служба безопасности Украины подозревает дочернее отделение "Яндекса" в незаконном сборе и передаче персональной информации российским спецслужбам.

В ведомстве считают, что "Яндекс", помимо прочего, собирал данные украинских военнослужащих, которые служат в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В офисах компании изъяли серверы и документацию.

29 мая в офисах "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе прошли обыски, связанные с делом о государственной измене. В компании заявили о готовности передать спецслужбам необходимую информацию.

16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против российских интернет-компаний "Яндекс" и социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте", которые принадлежат Mail.ru Group.