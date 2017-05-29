В США отмечается 100-летие со дня рождения президента Джона Ф. Кеннеди. Памятное богослужение было проведено 29 мая в церкви Св. Франциска Ксавье в Хайаннис, штат Массачусетс, где жила семья Кеннеди - по вероисповеданию католики. Поминальная служба также состоялась в Мемориале JFK (Джей-Эф-Кей) в Далласе (штат Техас), где он был убит в результате покушения.

Почтовая служба США планирует отпраздновать столетие Кеннеди посвящением новой марки JFK в Бруклине, Массачусетс, пригороде Бостона, где покойный президент родился 29 мая 1917 года. В Бостоне в Президентской библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди также прошли мемориальные торжества. Церемония возложения венков состоялась на его могиле на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии.

Для многих Кеннеди олицетворял надежды и возможности послевоенной Америки. Самый молодой человек, когда-либо избранный президентом Соединенных Штатов, в возрасте 43 лет, Кеннеди заявил американцам в своей инаугурационной речи: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для своей страны».

Он пробыл в должности президента всего 1000 дней, в разгар холодной войны, но вошел в память американцев как политическая икона. Президент Кеннеди был смертельно ранен в Далласе Ли Харви Освальдом. Брат президента Кеннеди Роберт также был убит во время предвыборной кампании в 1968 году.



Большая часть президентства Кеннеди была сосредоточена на отношениях с Советским Союзом. В 1962 году Кеннеди сумел преодолеть Кубинский ракетный кризис, который чаще называют Карибским кризисом - 13-дневную конфронтацию между Соединенными Штатами и Советским Союзом, вызванную тем, что США развернули свои баллистические ракеты в Италии и Турции, а Советский Союз на Кубе. Многие историки считают, что этот кризис был самым опасным моментом, когда «холодная война» могла перерасти в в полномасштабный ядерный конфликт.

В 1963 году, менее чем через два года после того, как в Восточном Берлине СССР и ГДР возвели Берлинскую стену, чтобы предотвратить массовую миграцию в западную часть города, Кеннеди выступил с посланием поддержки, обращенным к немцам и другим народам, находящимся под коммунистическим правлением в Восточной Европе. Выступая из Западного Берлина, Кеннеди обратился к немцам по обеим сторонам стены, и произнес свою знаменитую фразу «Ich bin ein Berliner» - я берлинец - в знак солидарности с теми, кто находится за пределами «железного занавеса», и предостерегая от растущей агрессивности Советского Союза.