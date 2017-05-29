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Общество

10 тысяч штрафа за пустые коробки

10 тысяч штрафа за пустые коробки
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В Москве судят активистов, собиравшихся 11 мая передать в приёмную Генеральной прокуратуры петицию с требованием проверить информацию о преследовании геев в Чечне. Активисты несли пустые коробки, символизировавшие 2 миллиона подписей, собранных в интернете по всему миру, а также распечатанный текст петиции. Полиция приравняла такую передачу подписей к несанкционированной акции. Среди задержанных был гражданин Италии. Двое человек оштрафованы на 10 тысяч рублей. Судебные заседания по другим делам были перенесены.

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