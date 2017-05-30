Сенатор Маккейн: президент Путин опаснее, чем "Исламское государство"

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал президента Владимира Путина большей угрозой для мировой безопасности, чем экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сенатор заявил в интервью во вторник в ходе поездки в Австралию.

Маккейн выразил надежду, что Сенат усилит санкции в отношении России за её вмешательство в президентские выборы в США, в котором обвиняют Кремль. Россия же, по его словам, является "самым серьезным вызовом", стоящим перед Соединенными Штатами.

Маккейн – давний критик Кремля и лично Владимира Путина. Ранее в мае комментируя встречу президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сенатор назвал последнего "марионеткой" Путина, который "бомбит больницы в Алеппо", "вторгается на Украину и отбирает Крым".