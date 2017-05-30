Связанная с "дачей Медведева" фирма нарушила закон об охоте

Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла к административной ответственности директора фирмы "Орион" за нарушение закона об охоте. Ранее эта компания управляла фондом "Дар" однокурсника премьера Дмитрия Медведева. Ответ прокуратуры депутату от КПРФ Валерию Рашкину опубликовало РБК.

В нем говорится, что компания признала, что не оформила необходимые документы для организации охоты из-за изменений в законодательстве и пообещала сделать это к марту 2018 года. Штраф компании не выписали, поскольку она доказала отсутствие ущерба природе.

Участок "Ориона" расположен рядом с резиденцией в Плесе, которую, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), регулярно посещает премьер Дмитрий Медведев. Устройством резиденции занимался фонд "Дар", который фигурирует в расследовании ФБК о "тайной империи" Медведева.

Компания "Орион" фигурирует в расследовании издания "Собеседник". Фирма была единственным участником аукциона, по результатам которого получила в аренду на 49 лет кедровую рощу в 40 гектаров за 39 рублей в год.