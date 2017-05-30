"Усманов-Челлендж"

Чтобы получить стереоскопическую картину происходящего на суде по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному, можно читать два твиттера - пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и корреспондента "КП" Александра Рогозы. Первая смотрит на процесс глазами ФБК, второй - с точки зрения защиты олигарха. Стоит отметить, что представители сторон не возражали против видеотрансляции (редкий случай единодушия), но суд в ней отказал.

Знаменитый адвокат Генрих Падва представляет на суде интересы Усманова. Совместной фотографией идиллия и закончилась.

Этот же момент в изложении Ярмыш:

В общем, суд отказал не только в вызове свидетелями Медведева и Шувалова, но и в приобщении документа из Росреестра - того самого, о дарении участка, которое Навальный называет "взяткой" Усманова Медведеву.

Это Навального особенно возмутило.

В результате судья "на данном этапе" отказал во всех исках ФБК о вызове свидетелей.

К слову о видеороликах: третьего послания Усманова к Навальному пока не последовало, вместо этого олигарх решил поиграть на чужом поле и объявить... конкурс мемов:

Друзья!

Очень польщен тем, что мои видеообращения привлекли такое большое внимание. Я искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети. Уверен, что это творчество, даже будучи острым и нелицеприятным, не должно превращаться в откровенную ложь. С этим согласно большинство думающих людей. Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов.

Примеры творчества по теме моих видеообращений и в их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети ВКонтакте и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео - iPhone 7Plus и футболкой с мемом и моим автографом)) <...>

Для проведения конкурса мы открыли специально созданную страницу в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/usmanov_challenge .

На страничке "Усманов-Челлендж" пока нет ничего, кроме процитированной выше записи Усманова и ролика с профессором Преображенским ("Алексей Полиграфович", не забываем), но подписались на нее уже 6 тысяч человек - в ожидании айфонов, наверное.

А Навальный, между тем, сдержал свое обещание и за день до суда ответил Усманову - как в видеоформате, так и в традиционном текстовом (много документов, разбираться с которыми надо вдумчиво). Главные пункты Навального - 1) по-прежнему неясно, каким образом Усманов заработал свой первоначальный капитал, 2) приватизация, в которой он участвовал, вызывает вопросы, 3) Усманов, возможно, уходил от налогов в РФ, 4) обвинения Усманова в "изнасиловании" базируются на словах бывшего британского посла в Узбекистане Мюррея, у Навального нет доказательств, что Усманова судили именно за это, но он больше верит британскому послу.

Последнюю ситуацию разбирает "Медуза", и из ее разбора следует, что Навальный тут, в общем, несколько лукавит.

Крэйг Мюррей ссылается на «широко распространенное мнение» (widespread belief) и просит у читателей подробностей. Так что говорить, что он «настаивает на достоверности» этой информации и приводить ссылку на такую запись в блоге, — странно.

А Александр Плющев обращает внимание вот на что:

Пока Усманов пошел заигрывать с мемотворцами и задаривать их айфонами, Навальный стал еще более серьезен и ответил строго, местами даже скучновато документально. Центральное место там - это сырьевое обогащение и трансфертное ценообразование - уход от налогов с экпорта сырья с помощью офшорных фирм-прокладок. Навальный упоминает, что Ходорковского за это посадили на 10 лет. Тут развилка: либо мы считаем, что Ходорковского осудили несправедливо, но тогда и претензии Усманову с нашей точки зрения должны быть ничтожны. Либо Усманов (и не только он) должен сидеть в тюрьме, но и Ходорковский вовсе не узник совести.

Пресс-служба Усманова назвала ответ Навального "выступлением в жанре stand up comedy" и пригрозила новыми исками, сообщает RNS.

Жаль, что он последнее время все менее востребован, а его расследования напоминают сценарии юмористического шоу средней руки. Особенно благодарны Навальному представители юридической службы за возможность много и плодотворно работать над подготовкой новых исковых заявлений.

Сам Навальный, кажется, не очень рад, что так "увяз" в споре с Усмановым, но видит пользу и в нынешней ситуации.

Хоть весь этот диалог с Усмановым и уводит нас в сторону от главных злодеев — Медведева и Путина — но всё равно он полезный.

Сырьевые олигархи достали. Это вредные люди. Они не приносят пользы совсем. Они ничего не построили, не изобрели и не сделали. <...>

Да, я против Путина, он главный злодей.

Но не менее важно сказать и «да, я против Усманова». Олигархи — опора режима и одна из причин бедности.

Интересный разбор ситуации вокруг Усманова и Навального можно найти на сайте "АП" - "Анонимные политологи". Авторы доклада полагают, что Усманова попросил "вступить в игру" лично Медведев - чтобы отвести удар от себя.

Отвечать на критику лично Медведев не может, это не только поднимет Навального и подтвердит его претензии на статус кандидата в Президенты, но и принизит до уровня оппозиционного блогера самого премьер-министра. При этом скандал вышел на тот уровень, что оставлять критику без ответа тоже нельзя, поскольку это причиняет рейтингу Медведева постоянный ущерб.

Поэтому была выбрана стратегия, главными задачами которой стали:

Сместить фокус общественного внимания с Медведева на другой объект. Наилучшей кандидатурой для этого оказался Усманов, предприниматель, который в отличие от публичного политика, гораздо меньше озабочен собственным рейтингом.

Подменить суть конфликта. Эмоциональная реакция Усманова, его обида на Навального, распространившего заведомо ложную информацию об осуждении Усманова за изнасилование, выглядит абсолютно правдоподобно. Публичный ответ на такое обвинение вполне логичен.

При этом по ходу дела Усманов "увлекся" и, по-видимому, теперь выступает не только как прокси Медведева.

Суд, между тем, продолжается.