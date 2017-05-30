"Усманов-Челлендж"

Чтобы получить стереоскопическую картину происходящего на суде по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному, можно читать два твиттера - пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и корреспондента "КП" Александра Рогозы. Первая смотрит на процесс глазами ФБК, второй - с точки зрения защиты олигарха. Стоит отметить, что представители сторон не возражали против видеотрансляции (редкий случай единодушия), но суд в ней отказал.
Знаменитый адвокат Генрих Падва представляет на суде интересы Усманова. Совместной фотографией идиллия и закончилась.
Этот же момент в изложении Ярмыш:
В общем, суд отказал не только в вызове свидетелями Медведева и Шувалова, но и в приобщении документа из Росреестра - того самого, о дарении участка, которое Навальный называет "взяткой" Усманова Медведеву.
Это Навального особенно возмутило.
В результате судья "на данном этапе" отказал во всех исках ФБК о вызове свидетелей.
К слову о видеороликах: третьего послания Усманова к Навальному пока не последовало, вместо этого олигарх решил поиграть на чужом поле и объявить... конкурс мемов:
Друзья!
Очень польщен тем, что мои видеообращения привлекли такое большое внимание. Я искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети. Уверен, что это творчество, даже будучи острым и нелицеприятным, не должно превращаться в откровенную ложь. С этим согласно большинство думающих людей. Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов.
Примеры творчества по теме моих видеообращений и в их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети ВКонтакте и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео - iPhone 7Plus и футболкой с мемом и моим автографом)) <...>
Для проведения конкурса мы открыли специально созданную страницу в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/usmanov_challenge .
На страничке "Усманов-Челлендж" пока нет ничего, кроме процитированной выше записи Усманова и ролика с профессором Преображенским ("Алексей Полиграфович", не забываем), но подписались на нее уже 6 тысяч человек - в ожидании айфонов, наверное.
А Навальный, между тем, сдержал свое обещание и за день до суда ответил Усманову - как в видеоформате, так и в традиционном текстовом (много документов, разбираться с которыми надо вдумчиво). Главные пункты Навального - 1) по-прежнему неясно, каким образом Усманов заработал свой первоначальный капитал, 2) приватизация, в которой он участвовал, вызывает вопросы, 3) Усманов, возможно, уходил от налогов в РФ, 4) обвинения Усманова в "изнасиловании" базируются на словах бывшего британского посла в Узбекистане Мюррея, у Навального нет доказательств, что Усманова судили именно за это, но он больше верит британскому послу.
Последнюю ситуацию разбирает "Медуза", и из ее разбора следует, что Навальный тут, в общем, несколько лукавит.
Крэйг Мюррей ссылается на «широко распространенное мнение» (widespread belief) и просит у читателей подробностей. Так что говорить, что он «настаивает на достоверности» этой информации и приводить ссылку на такую запись в блоге, — странно.
А Александр Плющев обращает внимание вот на что:
Пока Усманов пошел заигрывать с мемотворцами и задаривать их айфонами, Навальный стал еще более серьезен и ответил строго, местами даже скучновато документально. Центральное место там - это сырьевое обогащение и трансфертное ценообразование - уход от налогов с экпорта сырья с помощью офшорных фирм-прокладок. Навальный упоминает, что Ходорковского за это посадили на 10 лет. Тут развилка: либо мы считаем, что Ходорковского осудили несправедливо, но тогда и претензии Усманову с нашей точки зрения должны быть ничтожны. Либо Усманов (и не только он) должен сидеть в тюрьме, но и Ходорковский вовсе не узник совести.
Пресс-служба Усманова назвала ответ Навального "выступлением в жанре stand up comedy" и пригрозила новыми исками, сообщает RNS.
Жаль, что он последнее время все менее востребован, а его расследования напоминают сценарии юмористического шоу средней руки. Особенно благодарны Навальному представители юридической службы за возможность много и плодотворно работать над подготовкой новых исковых заявлений.
Сам Навальный, кажется, не очень рад, что так "увяз" в споре с Усмановым, но видит пользу и в нынешней ситуации.
Хоть весь этот диалог с Усмановым и уводит нас в сторону от главных злодеев — Медведева и Путина — но всё равно он полезный.
Сырьевые олигархи достали. Это вредные люди. Они не приносят пользы совсем. Они ничего не построили, не изобрели и не сделали. <...>
Да, я против Путина, он главный злодей.
Но не менее важно сказать и «да, я против Усманова». Олигархи — опора режима и одна из причин бедности.
Интересный разбор ситуации вокруг Усманова и Навального можно найти на сайте "АП" - "Анонимные политологи". Авторы доклада полагают, что Усманова попросил "вступить в игру" лично Медведев - чтобы отвести удар от себя.
Отвечать на критику лично Медведев не может, это не только поднимет Навального и подтвердит его претензии на статус кандидата в Президенты, но и принизит до уровня оппозиционного блогера самого премьер-министра. При этом скандал вышел на тот уровень, что оставлять критику без ответа тоже нельзя, поскольку это причиняет рейтингу Медведева постоянный ущерб.
Поэтому была выбрана стратегия, главными задачами которой стали:
При этом по ходу дела Усманов "увлекся" и, по-видимому, теперь выступает не только как прокси Медведева.
Суд, между тем, продолжается.
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