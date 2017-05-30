"Я уверен в своей правоте"

Люблинский суд Москвы 30 мая рассматривает по существу иск российского бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Алексею Навальному. Поводом для иска стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией, который посвящен недвижимости российского премьер-министра Дмитрия Медведева. В фильме утверждается, что Усманов дал взятку сокурснику Медведева в виде дома на Рублевском шоссе.

18 мая Люблинский суд провел предварительное заседание по иску Алишера Усманова. Стороны отказались заключить мировое соглашение. Из искового заявления следует, что олигарх не стал требовать денежную компенсацию, он требует от Навального опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, и, по мнению бизнесмена, порочащие его честь и деловую репутацию. Представляющий интересы Алишера Усманова адвокат Генрих Падва заявил в суде, что олигарх "подвергается травле" со стороны Навального, который хочет "облить его грязью, от которой будет трудно отмыться". "Не желая мириться с таким положением вещей и желая пресечь незаконную деятельность Навального, мой доверитель и обратился с настоящим иском," – сказал адвокат Генрих Падва.

Он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления

Алишер Усманов в интервью ТАСС объяснял, что подал в суд, так как глава Фонда борьбы с коррупцией вводит людей в заблуждение: "Его утверждения – клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления".

Представители Алексея Навального заявили, что не признают иск: "Поводом для подачи иска стали конкретные утверждения, которые пока не оспорены", – сказал юрист ФБК Иван Жданов.

Алексей Навальный в эфире своего шоу "НавальныйLIVE" рассказал об ожиданиях от судебного разбирательства:

– Я примерно знаю, как проходят суды в моем родном Марьинском суде. До этого несколько крупных "единороссов" нас судило, и каждый раз это одна и та же картина: никакие наши доказательства не приобщаются, никакие наши ходатайства не удовлетворяются, мы показываем фотографии домов, а единороссы смеются нам в лицо и говорят: это не мой дом, а дом моей тещи, как это было с "единороссом" Сергеем Неверовым. И в этом суде, я надеюсь, что он будет открытым, мы предъявим все документы и докажем, что мы правы в каждом слове относительно коррупции Усманова и в каждом слове относительно оценке его личности. Ну а какое решение примет суд… Посмотрим. Это же российский суд. Тем не менее, я уверен в своей правоте, – заявил Алексей Навальный.

Поводом для иска стал выпущенный в начале марта Фонд борьбы с коррупцией фильм-расследование "Он вам не Димон" – о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором, среди прочего, упоминается Алишер Усманов. Сотрудники ФБК утверждают, что олигарх якобы передал участок в поселке Знаменское стоимостью 5 миллиардов рублей в дар фонду "Соцгоспроект", наблюдательный совет которого возглавляет однокурсник Медведева, Илья Елисеев. Авторы фильма называют эту сделку "взяткой".

Однокурсник Медведева Илья Елисеев хотел превратить усадьбу в "представительский дом"

В апреле в интервью "Ведомостям" Усманов заявил, что обменял купленный для своей сестры участок с усадьбой в подмосковном Знаменском на 12 гектаров земли фонда "Соцгоспроект" на Рублевском шоссе, рядом со своим домом. По словам Усманова, 12 гектаров земли на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят около $50 миллионов, а переданный им участок размером в 4 гектара и дом также оцениваются примерно в $50 миллионов – ФБК оценивал его в 5 миллиардов рублей. Усманов подчеркнул, что ему неизвестно, посещает ли этот дом глава правительства России Дмитрий Медведев. Однако отметил, что глава фонда "Соцгоспроект", однокурсник Медведева Илья Елисеев хотел превратить усадьбу в "представительский дом".

Перед первым заседанием в Люблинском суде Алишер Усманов опубликовал 12-минутный видеоролик, в котором назвал Навального "уголовником", "неучем" и "неудавшимся бизнесменом" и потребовал извиниться. Усманов заявил, что Навальный врет не только по поводу дома в поселке Знаменское, но и по другим вопросам, например, о его уголовном прошлом:

"Я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме – и причем по реально сфабрикованному делу о краже социалистической собственности, ты сказал, что я сидел за изнасилование", о том, как он разбогател – "Ты врешь о том, что источник моего состояния – крупнейшие приватизационные сделки. Вранье", о том, что он не платит налоги: "Ты врешь, что я не плачу налоги в России. А за десять лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу". В видео Алишер Усманов обращается к Навальному на "ты" и завершает свой монолог словами " Тьфу на тебя, Алексей Навальный!".

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Спустя несколько дней Усманов опубликовал второе видеообращение к оппозиционному политику. В нем он сравнивает Навального с персонажем Михаила Булгакова Полиграфом Шариковым из "Собачьего сердца", который "обещал все отнять и поделить". Олигарх называет Навального не просто "необразованным демагогом", а "высокохудожественным вруном". Усманов отказался от дебатов, которые предложил Навальный после первого видео миллиардера и сообщил, что их полемика продолжится в суде: "Я вообще-то ждал извинений, а не дебатов. А вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм".

Алексей Навальный сразу после публикации еще первого видео пообещал подробно ответить Алишеру Усманову и 29 мая опубликовал видео, в котором рассказал о карьере бизнесмена Усманова.

"Сотни миллионов долларов" налогов – это лишь небольшая часть того, что он на самом деле должен был заплатить

"Если коротко, то все неправда. Активы он приватизировал, платил за это по относительным меркам копейки, а "сотни миллионов долларов" налогов – это лишь небольшая часть того, что он на самом деле должен был заплатить", – написал Навальный. По его словам, ФБК опубликовало также документы, доказывающие, по их мнению, мошеннические схемы Алишера Усманова.

Ранее Алексей Навальный высказывал мнение, что цель полемики Усманова с ним – отвлечь общество от обсуждения коррумпированности премьер-министра Дмитрия Медведева, на чем настаивают создатели расследования "Он вам не Димон":

А только один вопрос: а где в этой дискуссии Медведев?

– Очевидно, что Дмитрий Анатольевич Медведев попросил Усманова переключить на себя внимание, и это довольно хорошо работает, – говорит Навальный. – Посмотрите, все кругом забито: Баттл "Навальный vs Усманов", показывают лучшие отрывки, кто кому отвечает, много смешных шуток на эту тему, политологи анализируют, много конспирологических теорий, что же это означает? А только один вопрос: а где в этой дискуссии Медведев? А его нет. И срабатывает их затея, потому что некий мой поединок с Усмановым и обсуждение вопросов, не имеющих отношения к сути расследования: изнасилование – не изнасилование, за что сидел, должен ли он говорить мне "ты" или на "вы", красиво ли говорить "тьфу на тебя". Это стало главной и единственной темой обсуждения. Нет никакого Медведева, нет никакой крупной коррупции, ушло из массового сознания то, что Усманов подарил дворец на Рублевке, – я настаиваю и докажу, что в виде в виде взятки – это просто один эпизод. Там много всего, много дворцов, но обсуждается один Усманов, это делается намеренно. Вот он в суд на меня подал, мы же знаем что такое российский суд. Если Усманов выиграет, то все скажут: "Усманов опроверг расследование Навального".

Издание РБК со ссылкой на представителей Усманова сообщало, что иск о защите чести и достоинства к Навальному был согласован с Кремлем. Видеообращение, по данным РБК, – уже личная инициатива Усманова.

29 мая олигарх на своей странице в социальной сети "Вконтакте" объявил конкурс на создание стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов по теме его видеообращений к Алексею Навальному. Он пообещал отбирать победителей на "свой субъективный вкус", а в качестве награды предложил iPhone 7Plus и футболку с мемом и автографом.

Алексей Навальный и его сторонники в этот же день подали десятки заявок властям российских городов с уведомлением, что 12 июня они намерены провести антикоррупционную акцию. Предыдущая – 26 марта 2017 года, – собрала до нескольких десятков тысяч участников и завершилась рекордными задержаниями: более 1500 человек задержали по всей стране.