Приговор лидеру "Русских Астрахани" Игорю Стенину отменен

Суд в Астрахани во вторник отменил приговор и прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении националиста Игоря Стенина, осужденного за комментарий в соцсетях о ситуации на Украине. Об этом сообщает издание "Кавказский узел".

16 мая 2016 года лидера сообщества "Русские Астрахани" Стенина приговорили к двум годам колонии-поселения по обвинению в распространении экстремистских материалов. Поводом послужила публикация, которую российские власти признали экстремистской. По версии следствия, в комментарии к ней в одной из соцсетей осужденный призвал жителей Украины бороться "с путинскими оккупантами, захватывающими их землю".

В правозащитном центре "Мемориал" назвали процесс над Игорем Стениным политически мотивированным, а сторонники активиста заявили, что его преследуют за "оппозиционную и антивоенную позицию".