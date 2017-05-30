Москалькова: геи из Чечни не обращались с просьбами о госзащите

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что не получила ни одного обращения от геев из Чечни или их родственников с просьбой взять под государственную защиту, передает "Интерфакс".

На вопрос агентства, планирует ли она поехать в Чечню, чтобы на месте разобраться с сообщениями СМИ о преследованиях гомосексуалов в регионе, Москалькова сказала, что примет решение после ответа главы Следственного комитета на её запрос. Ведомство уже почти месяц ведет доследственную проверку.

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне "Новая газета" писала в апреле. Власти республики обвинили журналистов в клевете, в редакцию поступили угрозы.

Расследовать преследования гомосексуалов в Чечне ранее призвали представители ООН, США и Евросоюза, Великобритании и международные правозащитные организации. 29 мая этот вопрос поднимался на переговорах президентов России и Франции в Версале. Эммануэль Макрон заявил, что договорился с Владимиром Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне.