Обвиняемый в убийстве журналиста Циликина приговорен к 8,5 годам

Житель Санкт-Петербурга Сергей Косырев, сознавшийся в убийстве журналиста Дмитрия Циликина в марте минувшего года, во вторник был приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима, сообщает РАПСИ. Решение Калининского суда было вынесено за закрытыми дверями.

По версии следствия, убийство Циликина было совершено на почве "внезапно возникшей ссоры" и имеет бытовой характер. При этом целый ряд журналистов и деятелей культуры, а также депутаты Законодательного собрания Петербурга требовали переквалифицировать уголовное дело на "убийство по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

Сам Косырев заявил что тщательно готовился к убийству Дмитрия Циликина именно на почве ненависти к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации; молодой человек назвал себя "чистильщиком".

Дмитрий Циликин был известным музыкальным и балетным критиком. Он работал в газете “Час пик”, публиковался в “Петербургском театральном журнале”, Vogue, Elle, “Город”; в газетах “Коммерсантъ”, “Московские новости”, “Время новостей”, “Ведомости”. Циликин также вел программы на телевидении и опубликовал несколько книг. Тело журналиста было найдено в его квартире 31 марта 2016 года.