Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения с Украиной

Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. После нынешнего голосования и подписи короля, который в Нидерландах является главой государства, соглашение будет передано для ратификации в Брюссель.

Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не давала одобрения на вступление в силу соглашения с Украиной. Будущее документа оставалось неясным после того, как 61 процент участников референдума в апреле 2016 высказался против соглашения с Украиной. При этом в референдуме приняли участие более 32 процентов избирателей - таким образом, судьбу соглашения решили менее 20 процентов нидерландских избирателей.

В феврале в Нидерландах нижняя палата парламента уже проголосовала за ратификацию соглашения.