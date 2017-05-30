Ураган в Москве: МЧС сообщило об опасности только после первых жертв

МЧС попросило мобильных операторов разослать москвичам сообщения об урагане 29 мая только после того, как жертвами стихийного бедствия стали несколько человек. Об этом со ссылкой на неназванные источники в двух компаниях-операторах связи сообщает газета "Ведомости".

Во время урагана в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, более 170 пострадали. Ветер повалил почти 30 тысяч деревьев, были повреждены около двух тысяч автомобилей и 250 зданий. Большинство жителей Московского региона не получили от МЧС смс-уведомления об опасности. В самом ведомстве утром в понедельник сообщали лишь о возможности "неблагоприятных природных явлений".

Несмотря на это, в МЧС назвали информирование об урагане "достаточным". В Кремле отказались давать оценку работе спасательных служб, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что МЧС вовсе не обязано предупреждать граждан о стихийных бедствиях.

Мэр Москвы Сергей Собянин, оценивая последствия урагана, сообщил лишь о поврежденных домах, опорах освещения и автомобилях. О том, что жертвами стихии стали люди, глава города во вторник не упомянул.