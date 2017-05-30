ФСБ не нашла ДНК Захтея и Панова у места гибели офицеров РФ

Экспертиза Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Симферополе, не обнаружила следов ДНК так называемых "крымских диверсантов" Андрея Захтея и Евгения Панова на вещах, изъятых из тайника на кладбище поселка Суворино у административной границы между Украиной и аннексированным Россией Крымом. Летом 2016 года там произошел инцидент, в результате которого погибло двое сотрудников российских силовых структур. Об этом Радио Свобода рассказал адвокат Захтея Алексей Ладин после ознакомления с результатами экспертиз.

Представитель защиты отметил, что дактилоскопическая экспертиза также не нашла отпечатков пальцев "крымских диверсантов" на предметах из тайника.

По версии следствия, Панов и Захтей были в группе "диверсантов", которая пробралась в Крым через озеро Сиваш, чтобы совершить теракты. В результате их захвата у поселка Суворино, где находился тайник с вещами, погибли два российских офицера.

ФСБ утверждает, что Евгений Панов и Андрей Захтей признали вину, однако обвиняемые направили в прокуратуру обращение, где рассказали, что "признательные показания" следствие выбивало у них с помощью пыток на протяжении нескольких дней. Захтей работал в Крыму таксистом; Панов утверждает, что пытался въехать на полуостров через пограничный пункт с соблюдением требований обеих сторон, однако был задержан сотрудниками ФСБ.