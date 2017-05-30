Москва: защитника парка "Дубки" приговорили к условному сроку

В Москве суд приговорил защитника парка "Дубки" Дмитрия Бойнова к трем годам и трем месяцам условного лишения свободы. Активиста признали виновным в нанесении побоев и хулиганстве во время протестной акции.

В 2016 году жители Тимирязевского района Москвы протестовали против возведения 22-этажного жилого здания возле парка "Дубки". Активисты утверждают, что строительство велось незаконно, поскольку эта территория является зоной памятника садово-паркового искусства.​

Весной прошлого года во время одной из акций протеста охранники стройплощадки сломали Дмитрию Бойнову ногу. Через месяц охранники вновь напали на мужчину. Уголовное дело при этом было возбуждено в отношении самого активиста.