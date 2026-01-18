Город, которого нет. Жизнь в Попасной после российской оккупации

Такого города как Попасная для России не существует. После оккупации этого населенного пункта Луганской области Кремль исключил его из перечня городов – настолько катастрофическими оказались разрушения. При этом, несмотря на четвертый год оккупации, в Попасной все еще остаются люди – они пытаются выживать без газа, воды и электричества в частных домах. Вся многоэтажная застройка лежит в руинах. В городе не осталось инфраструктуры: местным жителями самостоятельно приходится ездить в соседний город за всем необходимым для обычной жизни. Они взывают о помощи к оккупационной администрации, но эти призывы остаются без ответа.

Получить информацию из Попасной очень сложно – там дислоцируются российские военные, въезд в город запрещен, а связь отсутствует. Журналистам проекта украинской службы Радио Свобода Донбасс Реалии удалось собрать свидетельства местных жителей: они рассказывают, в каких условиях сейчас живут в Попасной.

Разрушенные дома и пустые улицы – такие кадры из Попасной можно увидеть на видео российских солдат и военных блогеров, которые попадают туда только с разрешения оккупационных властей. В городе нет уцелевших многоэтажных жилых домов, магазинов, предприятий, школ. Здесь нет баннеров с надписями, что теперь это "Россия". Только руины.

Вот он – "русский мир"!

Когда российская армия уничтожила и оккупировала Попасную, было принято решение, что восстанавливать ее – нецелесообразно, а оставшихся местных жителей было предложено переселить. Об этом сообщил назначенный Москвой глава оккупированной Луганcкой области Украины Леонид Пасечник. Попасную исключили из перечня "городских и муниципальных округов ЛНР". А весь Попаснянский район – расформировали. Город до сих пор можно найти только в перечне населенных пунктов, где Россия по льготной ипотеке предлагает покупать вторичное жилье семьям с детьми.

Несмотря на эти решения, здесь до сих пор живут люди. До начала боевых действий в Донбассе, население Попасной было почти 20 тысяч человек. На момент начала российской оккупации в мае 2022 года в городе оставались около 1500 жителей, которые не захотели эвакуироваться, сообщали в Луганской областной военной администрации. Когда российские войска взяли Попасную, то они вывезли всех, кто их дождался, в другие ранее оккупированные города, однако часть местных жителей вернулась обратно и даже приняла участие в незаконном, организованном оккупационной администрацией, так называемом референдуме. Голосование тогда проводили на руинах 21-й школы. Сколько реально местных жителей приняли участие в "референдуме" – неизвестно.

На кадрах, которые были сняты во время голосования, можно насчитать чуть более 10 человек.

После прихода российских войск некоторые жители Попасной выражали радость на камеру, что теперь они с Россией, и надежду, что теперь им станет лучше жить:

– Россия с нами, и мы с Россией.

– Она нам поможет!

– Она нам поможет! Она нас защитит!

– Это Попасная!

– Россия с нами, слушайте все! Будем жить! – восклицали люди на обнародованных кадрах.





По данным российской оккупационной администрации, в 2025 году в Попасной насчитывается около 250 жителей. Назначенные Россией власти оккупированной Луганской области в июне прошлого года заявили, что восстановлена будет только малая часть инфраструктуры города, чтобы там могли находиться работники, которые обслуживают железнодорожное сообщение.

"Генератор включаем – посмотреть "60 минут"

После почти четырех лет оккупации Кремль не восстановил в Попасной ничего, чтобы помогало оставшимся жителям нормально жить: нет света, воды, газа, ни одно здание не пытались реконструировать. Это больше не город: Попасную исключили из перечня "городских и муниципальных округов ЛНР". А те, кто здесь остался, живут в уцелевших частных домах, которые, как смогли, подлатали своими силами, рассказывают местные жители российским журналистам.

Поставили печи-буржуйки, купили генераторы, приезжих волонтеров просят помочь стройматериалами и бензином. Держат коз и птицу, ухаживают за огородом. Всегда рады гуманитарной помощи в виде продуктов питания.

"У нас есть генератор, мы его включаем только вечером, чтобы посмотреть "60 минут". Воду мы возим из колодца, сейчас он забился – с трудом. Нам возили воду евангелисты два раза в месяц. Сейчас не возят – машина сломалась. Газ – ездим заправлять баллоны. Дорого. У нас газ дешевле получается, чем за дорогу заплатить", – рассказывает местная жительница Екатерина Корнева блогеру из Краснодара.

По словам местных жителей, в Попасной бывают волонтеры различных церквей. Одни помогают чинить крыши, другие время от времени привозят горячую еду. Но, чтобы купить все необходимое, людям приходится самим ездить в соседние населенные пункты или просить привезти соседей. Общественный транспорт в Попасную не ходит. Два раза в неделю на полтора часа приезжает автолавка. Аптек или врача нет.

Сколько точно в Попасной живет людей, определить трудно. Большинство из них – пенсионеры. Пожилые люди умирают, говорят местные, кого-то забирают родственники. Молодые переезжают в другие города, чтобы их дети могли получать образование или чтобы пережить зиму в более комфортных условиях.

10 школьников учатся в Соколигорске (Первомайск до декоммунизации в Украине, так город называет и российская администрация) – этот населенный пункт находится в 13-и километрах от Попасной. Первомайск был оккупирован еще в 2014 году, к нему и приписали всех оставшихся местных жителей.

В Первомайске создали так называемый отдел жизнеобеспечения Попасной – канал коммуникации с жителями. В этом отделе иногда выдают гуманитарную помощь и денежную компенсацию на уголь или дрова в зимний период, а также согласовывают визиты волонтеров. "Луганское руководство у нас вообще не появляется, не приезжает, не говорит о наших проблемах", – рассказывает житель Попасной волонтерам одной из религиозных организаций.

Теперь Попасная – город-призрак: так называют его и представители оккупационных войск, и российские журналисты, и местные жители, которые уже покинули город и интересуются его жизнью в соцсетях.

Как Попасная жила до оккупации?

В зоне боевых действий Попасная находилась с самого начала войны. Она располагалась всего в четырех километрах от линии фронта и в 2014-2015 годах подвергалась обстрелам. При этом сюда постоянно вкладывались средства как Украиной, так и западными донорами.

Починить жилье и восстановить объекты социальной инфраструктуры после обстрелов 2014 года городу удалось за два года: сюда привлекли около 200-300 миллионов гривен инвестиций. С помощью ЮНИСЕФ восстановили школу № 1, которая пережила прямое попадание их системы РСЗО "Град". В ходе реконструкции на фасаде появилось граффити французского художника Жюльена Маллана.

Муралы тогда появились и в других частях города. Помимо них, открыли новое футбольное поле с искусственным покрытием. Появился передвижной Центр административных услуг. Для подростков был создан инновационный образовательный центр, проводился детский турнир по карате.

В городе проходили фестивали борща, вареников, велопробег "Спорт объединяет". Работал вагоноремонтный завод, действовал краеведческий музей. Здесь жили около 20 тысяч человек.

Без крыши над головой и без компенсации от РФ

Никаких работ по расчистке города, ремонту или строительству оккупационные власти здесь не начинали. Сети для обеспечения населения поставками электроэнергии не восстанавливали.

Сейчас Попасная закрыта для въезда посторонних. Она используется исключительно как логистический хаб и место дислокации российских военных. Об этом признаются сами представители оккупационных войск, изредка показывая заезжим блогерам то, что осталось от города. Заехать в Попасную без ведома военной администрации и сопровождения невозможно.

Для восстановления Попасной у России нет ресурсов, нет для них и необходимости оставлять там население, считает руководитель общественной организации "Центр изучения оккупации", в прошлом – житель разрушенного боями Мариуполя Петр Андрющенко. Россия ежегодно сокращает объем средств, выделяемых на финансирование оккупированных территорий, говорит он: "Россияне думают только о тех территориях, где это имеет для них какую-то перспективу: логистическую, экономическую, военную, в конце концов. Но какая перспектива у Попасной? Восстанавливать ее для кого? Там осталось 80 семей. И в основном пожилые люди. Никто новый туда переезжать не собирается. Экономики там нет и больше не будет. Ну, какой смысл? Они просто бросят город, пока там все не вымрут", – говорит он.

Часть людей, которые выехали из Попасной, но остались на оккупированных территориях, живут у родственников, в местах временного пребывания, снимают жилье и еще надеются, что Россия восстановит город. Но большинство уже не ждет даже этого – требует выплаты компенсации, чтобы купить жилье в другом месте. С этим вопросом постоянно обращаются люди к главе оккупационной администрации Луганской области.

Признавать, что разрушенное жилье утрачено, – не спешат. Как пишут в соцсетях жители Попасной, в город их не пускают, средства не выплачивают, а часть жилья вообще признали "частично разрушенным". Это означает, что оно пригодно для ремонта. В "городе, которого нет".

Упомянутая выше Екатерина Корнева, которая четвертый год выживает в разрушенном городе и с которой поговорил один из российских блогеров, Россию в проблемах Попасной не обвиняет. Только подконтрольную ей "местную власть". "Вот услышишь что-то, например, из Луганска от Пасечника. Вот как он сказал: "город восстанавливать нецелесообразно". И кто его после этого будет любить, вот такого нашего главу? Все будут против него. Я считаю, что нас восстановят. Лишь бы Путин был у руля", – говорит она.

"Царь хороший – бояре плохие" – это всегда работало и будет работать у некоторых людей. Такие есть в любом сообществе, они всегда будут оправдывать условного Путина и обвинять кого-то, кто находится рядом", – комментирует это Петр Андрющенко.

Несмотря на обещания Кремля улучшить жизнь в "освобожденных" украинских городах, жителям Попасной приходится либо жить в окружении руин, либо искать убежище в других местах.