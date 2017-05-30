Такой сильный ветер?.. Эфир в 21:05

Число жертв урагана в Москве и Подмосковье, по последним данным, выросло до 16. 108 пострадавших остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. Состояние восьми раненых оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Следственном комитете и департаменте здравоохранения Москвы. Московские власти пообещали выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей.

По данным "Интерфакса", ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние сто лет. По мнению властей, большое число пострадавших и погибших связано с тем, что ураган произошел в дневное время. При этом большинство жителей Москвы, как выяснили ранее журналисты, не получили смс-сообщения от МЧС о резком ухудшении погоды в регионе и связанных с этим рисках.

Как написал в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин, ураганным ветром повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев. Ураган обесточил более 300 населенных пунктов в Московской, Рязанской и Тульской областях. Последствия урагана планируется устранить в течение двух дней.

О состоянии городской среды в Москве, последствиях урагана и реновации - общественные активисты Юлия Галямина, Елена Шувалова, Алексей Клименко.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.