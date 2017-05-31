В Москве начались прения сторон по иску Усманова к Навальному

В Люблинском суде Москвы в среду начались прения сторон по иску о защите чести и достоинства, который миллиардер Алишер Усманов подал к оппозиционному политику Алексею Навальному после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В самом начале заседания защита Навального попросила суд вернуться к стадии исследования доказательств, однако этот запрос был отклонен, передает корреспондент Радио Свобода.

Накануне судья отклонила все ходатайства юристов ФБК, включая требование вызвать в качестве свидетелей главу российского правительства Дмитрия Медведева и вице-премьера Игоря Шувалова. После этого защита Навального потребовала отвода судьи, но также получила отказ. Сам оппозиционер обвинил суд в нарушении "принципов состязательности процесса" и вновь заявил о финансовых махинациях Усманова.

Поводом для иска к Навальному стало опубликованное в марте 2017 года расследование ФБК о предполагаемой элитной недвижимости Дмитрия Медведева. В публикации, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным главе правительства структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. Миллиардер подал иск к Навальному и записал два видеообращения, в которых назвал политика "уголовником" и потребовал извинений.