Навальный: цель иска Усманова – удаление фильма "Он вам не Димон"

Оппозиционер Алексей Навальный назвал целью суда по иску Алишера Усманова удаление фильма-расследования "Он вам не Димон". Он также считает, что бизнесмен, выполняя поручения высших должностных лиц России, пытается переключить все внимание с коррупции в стране на себя. Об этом Навальный заявил на слушаниях в Люблинском суде Москвы.

Усманов подал в суд на Алексея Навального в связи с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в которой бизнесмена обвиняют в даче взятки главе правительства Дмитрию Медведеву. Во вторник в суде началось рассмотрение иска. Сам Усманов на слушания не явился. В ходе сегодняшнего заседания судья отклонила все ходатайства юристов ФБК. В частности, суд отказался вызвать на допрос самого Медведева, а также приобщить к делу сведения о том, что Усманов вмешивался в редакционную политику издания "Коммерсантъ".

Навальный обвинил суд в нарушении "принципов состязательности процесса". Он вновь заявил о финансовых махинациях Усманова. Оппозиционер отметил, что все доказательства причастности бизнесмена к коррупции, мошенничеству и другим преступлениям находятся в открытом доступе. Политик попросил суд отказать в удовлетворении предъявленного ему иска.

В марте 2017 года ФБК опубликовал расследование о предполагаемой элитной недвижимости Дмитрия Медведева. В публикации, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным главе правительства структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. 26 марта по всей России прошли антикоррупционные акции протеста. Фильм-расследование "Он вам не Димон" набрал на YouTube более 20 миллионов просмотров.

Усманов в мае в ответ на публикацию ФБК записал два видеообращения к Навальному. Бизнесмен назвал оппозиционера "уголовником", "неучем" и "неудавшимся бизнесменом" и потребовал извинений. По существу на предъявленные обвинения Усманов не ответил.