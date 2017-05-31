В поисках "настоящей журналистики"

Обиженные Эммануэлем Макроном RT и "Спутник" (президент Франции прямо в присутствии Владимира Путина обвинил их во лжи и пропаганде, назвав "не журналистами"), вчера целый день выели с французским лидером заочный спор. Для доказательства того, что сотрудники RT все же являются журналистами, канал опубликовал отрывки из его репортажей с востока Украины.

Не у всех впрочем это вызвало понимание.

Ситуацию прокомментировала и сама Маргарита Симоньян - главный редактор RT.

​Она пригрозила судом "некоторым из тех, кто окружает" Макрона, поскольку, по ее словам, "ни одного ложного сообщения" на Russia Today не было ни разу, указав на то, что "абсолютно все западные СМИ, работающие в России, против Путина". "Мы были не против Макрона, мы были не за Макрона" - уточнила Симоньян. Это, очевидно, тоже следует считать проявлением "журналистского мужества" (ведь сам Путин сказал, что видел опросы общественного мнения).

Кроме того, Симоньян поднимает сегодня бокал и в честь заместителя главы Администрации президента Алексея Громова. Ее поздравление с днем рождения печатает Коммерсантъ:

Человек, который очень любит свою Родину, какой бы она иногда ни бывала, свою работу, как бы она иногда ни опостылевала, своих друзей, как бы они иногда ни были неправы. И свою семью. И лес. Обычный русский лес. Чем дремучее, тем лучше. Конечно, есть еще в России люди, которые уходят на несколько суток в лес в одиночку с одним ножом и чувствуют себя именно в эти минуты абсолютно счастливыми. Но лично я таких больше не знаю. Вы когда-то сказали, что человека можно узнать только в лесу. Наверное, это действительно так. Потому что тем, кто с Вами в лесу не был, Вы точно представляетесь совсем другим. Я не знаю, что Вам пожелать, кроме здоровья всей Вашей семье и, конечно, хорошего грибного улова, потому что, кажется, Вам больше ничего и не нужно.

Текст поздравления процитировал Аркадий Бабченко, немало повеселив своих комментаторов.

Natalia Kravinsky

Это был странный лес. Сначала я ходил за грибами, а потом грибы ходили за мной​

Лев Рубинштейн

Письмо в смысле вкуса, я бы сказал, безукоризненное. Ну, допустим, такое мог бы сочинить разве что Набоков для какой-нибудь своей героини. Он вообще многое понимал про все оттенки того, что он называл poshlost.

Меня же в этом письме больше всего почему-то порадовал пассаж «Вы сейчас прочитаете и поежитесь"...

Видимо, потому, что я сразу же вспомнил, как когда-то мой тогдашний друг, писательский сын, по секрету показал мне какое-то из писем к его прославленному отцу.

Письмо было от дамы. Начиналось оно так: "Дорогой Такой-то Такойтович. Предвижу, как странно вздрогнете вы, увидав мою маленькую писульку". Дальше следовала собственно "писулька" на шести примерно страницах про то, что "Ваши произведения всегда были для меня путеводной звездой в выборе жизненного пути". Или что-то в таком роде.

Очень я люблю такое, стилистическое.

Аллюзии на темы песни "Тает лед" будут более понятны, если вспомнить недавнюю статью в Le Monde, посвященную Симоньян:

«Алексей Громов действительно является моим контактом в Кремле. Наши контакты довольно часты и иногда алкогольны. Я предпочитаю немецкое пиво, он — русскую водку. Выводы делайте сами», - пишет она.