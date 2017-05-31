Верховный суд отменил приговор журналистке из Новочеркасска

Президиум Верховного суда отменил приговор в отношении журналистки газеты "Вечерний Новочеркасск" Елены Надтоки по делу об оскорблении мэра города. Об этом сообщает "Медиазона". В 2004 году суд оштрафовал журналистку на 50 тысяч рублей за статью, в которой она назвала главу Новочеркасска Анатолия Волкова "воровливым алтайским мужиком, занявшим удобное высокое кресло".

Пересмотр дела Елены Надтоки связан с постановлением Европейского суда по правам человека, который признал нарушение права журналистки на свободу выражения мнения. ЕСПЧ также обязал Россию выплатить ей компенсацию в 4 тысячи евро и покрыть судебные издержки в размере почти двух тысяч евро.

Уголовное дело в отношении журналистки отправлено на повторное рассмотрение в суд, вынесший приговор. По мнению адвоката, оно, скорее всего, будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления.