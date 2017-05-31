Германия приостановила высылку афганцев после теракта в Кабуле

Власти Германии после теракта в Кабуле приостановили высылку афганских мигрантов, не получивших статус беженца. Об этом сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel. Самолет в Кабул должен был вылететь из Германии в среду вечером.

В планах правительства ФРГ выслать на родину более 12 тысяч афганских беженцев. Такое решение было принято в ноябре прошлого года — в Берлине считают, что ситуация с безопасностью в крупных городах Афганистана изменилась в лучшую сторону. После теракта в Кабуле, жертвами которого стали не менее 80 человек, оценку уровня безопасности в Афганистане могут пересмотреть.

В 2016 году Германия вернула в Афганистан 27 просителей убежища, в 2015 году – только 9. В настоящее время на территории ФРГ находятся около 250 тысяч афганцев. Это около 5 процентов от общего количества выходцев из Афганистана.