Суд удовлетворил иск Алишера Усманова к Алексею Навальному

Люблинский суд Москвы в среду постановил удовлетворить иск российского миллиардера Алишера Усманова к оппозиционному политику Алексею Навальному и обязал учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) удалить фильм "Он вам не Димон", в котором бизнесмена обвиняют в даче взятки. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

После вынесения решения суда Навальный пообещал, что фильм-расследования удален не будет.

В среду в ходе прений сторон судья дважды отказала юристам ФБК, которые требовали вернуться к стадии исследования доказательств. При этом адвокат Усманова Генрих Падва упрекнул Навального в том, что тот не предоставил достаточно фактов, свидетельствующих о причастности миллиардера к коррупции.

Рассмотрение иска началось накануне. Судья отклонила все ходатайства защиты Навального, включая просьбу истребовать данные из Росреестра и вызвать в качестве свидетеля главу российского правительства Дмитрия Медведева. После этого учредитель ФБК обвинил суд в нарушении "принципов состязательности процесса".

Алишер Усманов подал в суд на Навального в связи с публикацией фильма-расследования, в утверждается, что бизнесмен в качестве взятки передал подконтрольным Медведеву структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. Сам миллиардер на заседание не явился. Ранее он опубликовал видеообращения к Навальному, в которых потребовал от оппозиционера извинений. Оппозиционер на суде заявил, что ФБК не собирается удалять фильм, и вновь обвинил Усманова в коррупции.