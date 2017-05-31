Черногорские СМИ: политической элите запретили въезд в Россию

Российские власти внесли в "черные списки" значительную часть черногорской политической элиты и руководителей местных компаний. Об этом сообщает "Радио и телевидение Черногории" со ссылкой на дипломатические источники.

Въезд в Россию закрыт премьер-министру Душко Марковичу, спикеру парламента Ивану Брайовичу, экс-премьеру и лидеру правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановичу, а также ряду министров и депутатов, проголосовавших за вхождение страны в НАТО.

Черногорские СМИ сообщают, что ограничительные меры затрагивают по меньшей мере 70 человек. Сообщения об этих санкциях поступили после того, как стало известно о выдворении на днях из России представителя Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича.

Отношения Москвы и Подгорицы ухудшились после присоединения Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза и на фоне интеграции страны в НАТО, которая завершается в начале июня. Москва не установила контакт с новым черногорским правительством, сформированным после выборов 2016 года. Выборы сопровождались заявлением властей о предотвращенной попытке государственного переворота с участием пророссийских политиков.

Недавно российские власти запретили ввоз черногорского вина, а также развернули в подконтрольных СМИ негативную кампанию с целью сокращения туристического потока, заявив об угрозе российским гражданам в Черногории. Руководители страны подвергаются критике в российских СМИ из-за своего внешнеполитического курса. На днях Маркович и Джуканович стали объектами провокации со стороны известных российских пранкеров.

Черногорский парламент принял в конце апреля закон о присоединении страны к НАТО. В поддержку Североатлантического договора высказались 46 депутатов из 81. Голосование проходило в условиях бойкота со стороны большинства оппозиционных сил (за исключением Социал-демократической партии), которые не участвуют в работе законодательного органа с момента выборов 16 октября, оспаривая их.