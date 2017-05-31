Власти Москвы отказали Навальному в шествии по Тверской 12 июня

Мэрия Москвы не согласовала шествие 12 июня по Тверской улице, заявку на которое подал политик Алексей Навальный.

Как сообщает "Интерфакс", отказ связан с тем, что 12 июня на Тверской запланированы акции в честь дня России. Мэрия предложила Навальному два альтернативных варианта: по улице Перерва или проспекту академика Сахарова.

Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, где запланирован митинг. Заявленное число участников акции – до 15 тысяч человек. О планах провести акцию 12 июня – в День России – Навальный сообщил еще в апреле. Митинги в этот день запланированы во многих городах России.

