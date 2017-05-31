Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Власти Москвы отказали Навальному в шествии по Тверской 12 июня

Политик Алексей Навальный

Мэрия Москвы не согласовала шествие 12 июня по Тверской улице, заявку на которое подал политик Алексей Навальный.

Как сообщает "Интерфакс", отказ связан с тем, что 12 июня на Тверской запланированы акции в честь дня России. Мэрия предложила Навальному два альтернативных варианта: по улице Перерва или проспекту академика Сахарова.

Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, где запланирован митинг. Заявленное число участников акции – до 15 тысяч человек. О планах провести акцию 12 июня – в День России – Навальный сообщил еще в апреле. Митинги в этот день запланированы во многих городах России.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG