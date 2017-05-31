Тропой Трампа? Эфир в 21:05.

Минувшим вечером Россия нанесла ракетный удар по позициям запрещенной повсеместно терористической организации "Исламское государство" в Сирии. Министерство обороны России, распространившее видео ракетной атаки, заявило об успешном поражении позиций террористов в районе Пальмиры.

Пуски крылатых ракет "Калибр" были произведены с подлодки "Краснодар" и фрегата "Амирал Эссен", недавно прибывшего в район боевых действий.

Что означает неожиданная активизация российского военного вмешательства в Сирии, напомнившая об апрельском ракетном ударе по авиабазе сирийских правительственных сил Шайрат, совершенном по приказу президента США Дональда Трампа? - обсуждают военные эксперты Александр Гольц, Владимир Гундаров, Богдан Казарьян, сирийский активист Махмуд Аль-Хамза.

Эфир программы "Грани временни" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.