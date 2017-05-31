Минобороны: причиной крушения Ту-154 могла стать ошибка пилота

В Министерстве обороны России назвали ошибку пилота возможной причиной крушения самолета Ту-154 в Черном море. В ведомстве заявили, что к такому выводу пришли члены комиссии по расследованию катастрофы. По их мнению, причиной крушения якобы "могло быть нарушение пространственной ориентировки" пилота. Нарушений при заправке и загрузке самолета комиссия не обнаружила. Расследование трагедии завершено, заявили в Минобороны.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря 2016 года во время набора высоты. На борту находились 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию. СМИ ранее сообщали, что причиной крушения Ту-154 мог стать перегруз – по неподтвержденным данным, вес самолета при вылете из аэропорта Адлера более чем на 10 тонн превышал допустимый.