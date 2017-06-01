Полумертвые души

Патриотическая пресса в последнее время особенно активно разоблачает Алексея Навального по разным поводам, иногда случаются даже какие-то удачи, но чаще выходит что-то совсем натужное, когда прямо видно, что людям надо за что-то зацепиться, и они очень стараются, но получается плохо. Отличный образец этого жанра опубликовала «Комсомольская правда», статья называется «Навальному потребовались указания с Запада». Драматургия там такая, что двое руководителей региональных штабов Навального побывали в Вильнюсе на Форуме свободной России. А что такое этот форум? Это Гарри Каспаров, Айдер Муждабаев и всякий радикализм типа «срочно отдать Крым Украине», «не отменять санкции ни в коем случае» и так далее. Вывод - маски сброшены, Навальный встал на одну сторону с «последовательными русофобами», что неудивительно, потому что он учился в Йеле.

Это действительно прямо совсем халтура; из того, что какие-то региональные координаторы съездили в Вильнюс, конечно, никак не следует ни сотрудничество Навального с Каспаровым, ни какие-то более сложные заговорщицкие схемы. Люди, которые заседают в Вильнюсе, не любят людей, митингующих в Москве против Медведева, и эта нелюбовь вполне взаимна; кто следит за настроениями оппозиционеров, тот это прекрасно знает. Но халтурщики из «Комсомольской правды», сами того не желая, обнаружили другую проблему, давнюю, почти вечную и, кажется, непобедимую. Даже если ты Навальный, то есть сверхпопулярный оппозиционный лидер, то даже тебе, когда ты начнешь собирать по стране своих сторонников и сотрудников, придется иметь дело со множеством людей в регионах, которые давно работают оппозиционерами, и их привычки и традиции всегда будут сильнее всего, чего от них хочешь ты. И они в любом случае поедут в Вильнюс, даже если тебе это не нужно или даже вредно.

Сторонникам и сотрудникам Навального по множеству причин нечего делать на форуме в Вильнюсе. Но какой-нибудь начальник регионального штаба все равно окажется на вильнюсском форуме, потому что это он только для Навального начальник штаба, а для себя - гораздо более универсальный человек, не упускающий ни одной возможности поучаствовать в чем угодно от потенциально опасной «Открытой России» до пресной системной «Партии роста». О таких людях (по другому поводу — как раз критикуя «Открытую Россию») в дни своего форума осторожно, но справедливо высказался сам Гарри Каспаров: «Мы все это проходили. Создают организацию на местах, это те же люди, что были в ОГФ, из этого ничего не выходит».

В этой кадровой пустыне любая общероссийская оппозиционная структура всегда будет полувиртуальной

Такие люди есть в каждом регионе. Их квартиры и рабочие кабинеты похожи на провинциальные гостиницы с фотографиями знаменитых постояльцев на стенах. У региональных оппозиционеров тоже есть фотографии и с Каспаровым, и с покойным Немцовым, и с тем же Навальным, и с кем угодно вплоть до Кудрина. Они успели побывать во всех больших оппозиционных организациях, и каждый раз их функция сводилась к одному и тому же: чтобы у лидера в Москве была возможность сказать в интервью, что у него есть активные сторонники в Пензе, Оренбурге, Якутске и где угодно еще. Региональный оппозиционер - профессия непрестижная и редкая, и если в ней когда-то и была конкуренция, то к концу десятых от нее почти ничего не осталось, везде остался какой-нибудь последний активист, который сегодня жнец, завтра швец, а послезавтра и губернатору зачем-нибудь пригодится.

Каждый, кто начинает работать в регионах, обнаруживает там только этих швецов и жнецов. Они становятся руководителями региональных ячеек или штабов и остаются ими до тех пор, пока на оппозиционном рынке не появится что-то новое. У каждого в анамнезе либо что-то еще перестроечное, когда человек засиделся в демократах первой волны и не смог найти себя в мире крепких хозяйственников и крепких силовиков, либо ранние нулевые, когда молодой активист, может быть, действительно хотел чего-нибудь добиться, но быстро обнаружил, что единственная доступная ему поведенческая модель - числиться оппозиционером, раз в год становясь востребованным у очередных оппозиционных москвичей с деньгами.

Тут нет повода кого-то в чем-то упрекать, это сейчас в России такая структура общества - оно централизовано и огосударствлено, и устройство региональных элит не подразумевает существования каких-то сильных и ярких оппозиционеров на местах; стоящие люди либо встраиваются в местную систему, становясь кем-нибудь при губернаторе, либо маргинализируются, зажатые в узком, строго одноместном пространстве между губернатором и центром «Э». Почему все так носятся со Львом Шлосбергом? Потому что на всю огромную Россию он в своем маленьком Пскове оказался такой один - со своей газетой, со своими сторонниками и поклонниками, со своей репутацией, а всего лишь один шаг в сторону, и в том же Пскове Навальному приходится брать начальником своего штаба координатора местного «Демвыбора», потому что никого другого найти все равно нельзя.

В этой кадровой пустыне любая общероссийская оппозиционная структура всегда будет полувиртуальной. С этими людьми можно только фотографироваться, и если верно допущение, что сюжет гоголевской поэмы до сих пор остается актуален, то региональные оппозиционеры в этом сюжете - не Ноздревы и не Коробочки, а те, кого покупал Чичиков.

Олег Кашин – журналист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода