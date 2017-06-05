"На прямом рубеже"

В конце мая на одном из украинских сайтов появилась интересная статья, рассказывающая о методах работы немецкой агентуры за рубежом накануне и во время Второй мировой войны. Автор ссылается на книгу немецкого журналиста того периода Курта Рисса "Тотальный шпионаж". Довольно много внимания в статье уделяется американской деятельности Вальтера Шелленберга: начиная с антивоенных митингов под лозунгом "Америка прежде всего" и заканчивая выстраиванием агентурной сети.

"Домашняя прислуга, продавцы в бакалейных лавках, парикмахерши, сестры милосердия, шоферы, оперные певицы, счетоводы – все они посылали еженедельно свои доклады в региональные офисы. Не брезговали фейками, сплетнями и анекдотами. Шелленберг все пускал в работу. Обрывки подслушанного давали ключ к раскрытию крупной бизнес-сделки, помогали оценить моральное состояние армии и народа или назвать точную дату отплытия судна со стратегическим грузом… Дела у Шелленберга шли настолько хорошо, что Гитлер и Геббельс заявляли, что нет ничего легче, чем "организовать фашистский переворот в Соединенных Штатах", – говорится в статье.

Ситуация, в самом деле, кажется пугающе знакомой, если сравнить ее с сегодняшней работой Москвы в США – с той лишь разницей, что в Германии такая работа была поставлена намного жестче и у немецких эмигрантов времен Третьего Рейха практически не было возможности избежать вербовки. "Руководящие принципы "тотальной разведки" сформулировал Рудольф Гесс: "Каждый может быть шпионом; каждый должен быть шпионом; нет тайны, которую нельзя было бы узнать". В феврале 1934 года начальником "Аусландс-организацион", контролирующей жизнь и деятельность немецких эмигрантов за рубежом, был назначен партийный функционер Эрнст Боле. Одномоментно агентами Гитлера фактически стали 30 миллионов немцев, разбросанных по миру. Большинство из них давно натурализовалось в странах своего пребывания, но "цепкие лапы родины" не отпускали. Для тех, кто не желал сотрудничать по-доброму или, еще хуже, сдавал немецких шпионов властям, существовали отделения "Комитета по расследованию и урегулированию", тайного трибунала гитлеровской партии. "Предателей" похищали, судили и убивали", – отмечается в исследовании.

К примеру, на Конгрессе зарубежных немцев весной 1934 года Гитлер прямо заявил: "Вы – наши передовые посты. Вы должны подготовить почву для атаки. Считайте себя мобилизованными; на вас распространяются все военные законы". Отдельные организации существовали для работы с ветеранами, эмигрантами, молодежью, промышленниками и артистами. Студентов, обучающихся за рубежом, заставляли распространять листовки, инженеров – воровать промышленные и стратегические секреты. "В Голландию, например, были засланы 20 тысяч шпионок для работы гувернантками… А еще были тысячи и тысячи германских туристов, от поездок которых в странах Европы были просто счастливы: они невероятно сорили деньгами. Это были солдаты, инженеры, техники, это были шпионы. В их рюкзаках или чемоданах находились усовершенствованные фотоаппараты, мощные бинокли, радиопередатчики", – отмечает в своей книге Рисс. Как пишет немецкий исследователь, министр пропаганды Йозеф Геббельс не жалел денег на подкуп иностранной печати. Уже к 1937 году он контролировал около 330 газет за рубежом. При этом газетчики были не просто пропагандистами, но и орудием прямого шпионажа.

"Но главной ударной силой были корреспонденты германских газет. Геббельс не посылал агентов, выдававших себя за журналистов. Он посылал настоящих журналистов, старательно выполнявших шпионские задания… Охотно шпионили на Геббельса режиссеры и актеры берлинских музыкальных театров. Если Гиммлер с Розенбергом гнались за количеством, Геббельс предпочитал качество. Его объемным досье на видных иностранных деятелей, готовых, не задумываясь, продать родину, мог бы позавидовать любой сегодняшний антикоррупционер", – говорится в тексте.

Теперь вернемся к современной России. Автор статьи Евгений Якунов недвусмысленно дает понять, что методы, похожие на германскую практику 1930-х годов, сейчас использует Москва. В свою очередь, я бы отметила, что определенное сходство действительно существует, хотя России в ее "зарубежной работе" порой недостает немецкой организованности. Во-первых, Кремль сегодня использует примерно те же каналы влияния, что и Третий Рейх. Это пропаганда (причем как транслирование собственных СМИ на зарубежную аудиторию, так и подкуп уже имеющихся), подкуп чиновников и политиков, выстраивание коррупционных связей через бизнес-лобби, многочисленные эмигрантские организации, работа с различными слоями населения и особый упор на существующие в любом обществе противоречия, недовольство и конфликты.

"Спецслужбой должна стать вся Россия". Именно это – тот идеал, к которому уверенно движется страна

Примерно полгода назад в газете "Коммерсант" появилась статья с откровенным заголовком: "Российская диаспора в США получила спецзадание". Материал начинался шокирующим признанием: "Вчера представители российской диаспоры в США отчитались в Общественной палате РФ о том, как они занимаются продвижением русского языка, истории и культуры "в условиях санкционной войны". Организации соотечественников, получающие гранты от Россотрудничества, рассказали, что считают себя частью российской стратегии "мягкой силы". Отчитывались российские "санкционные вояки" перед главой комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников Еленой Суторминой, которая заявила: "Сейчас достаточно сложное отношение, идет санкционная война. Вы находитесь на прямом рубеже".

В качестве "боевых операций" своей необъявленной войны вице-президент Координационного совета соотечественников в США Ольга Зацепина назвала акцию "Бессмертный полк", проводимую с особым упором на пиаре СССР, работу с усыновленными американцами российскими детьми, с американским обществом, а также с сенаторами (которых, по замечанию Елены Суторминой, обязательно "нужно использовать"). В штате Вашингтон члены Русско-американской молодежной ассоциации угрожали украинским активистам терактами на их исторической родине (которые затем в действительности имели место). Также они активно занимались распространением российской пропагандистской продукции, поддерживали донбасских сепаратистов и привлекали в свои ряды не только детей эмигрантов, но и коренных американцев. Путинском Москве не под силу охватить всех эмигрантов или уничтожать каждого, кто не поддается вербовке (за исключением перебежчиков высокого уровня). Но важно понимать, что далеко не вся «мягкая сила» Москвы сводится собственно к шпионажу. Задачами пропагандистов часто является именно пропаганда, и не более того.

Портал "Медуза" рассказал о созданном в Москве кружке школьников-программистов под эгидой ФСБ, на котором из детей готовят будущих хакеров: "Его организовал учитель информатики Сергей Епифанцев. Он указывал, что проект создан для того, чтобы "противостоять всяким „укропам“, быдлу, всем тем, кто поддерживает американский образ жизни, противостоять „пятой колонне“, врагам современной России". "Куратор "юных программистов" Сергей Епифанцев подробно фиксирует их учебу, участие в конференциях и соревнованиях по информационной безопасности, в которых команды зачастую должны быстро что-нибудь взломать… В конце декабря 2016 года "юные программисты" участвовали в конкурсе Moscow School CTF, на который пришли в военной форме. Хакер и постоянный участник CTF сказал "Медузе", что такие мероприятия – главное место, где специалистам по информационной безопасности предлагают работу в спецслужбах: к хакерам подходят в перерывах, раздают буклеты, зовут приехать поговорить", – отмечается в статье. На лекциях будущим хакерам рассказывают о технологиях гибридной войны и "американской угрозе", а также советуют такой метод борьбы, как "взлом сайтов другого государства".

Привлечение к сотрудничеству со спецслужбами детей, студентов, культурные организации эмигрантов, зарубежные русскоязычные СМИ – это продолжается уже много лет. Показательно, что в распространяемой с начала 2015 года в соцсетях "инструкции для стукачей" прямо сказано: "США полным ходом приступили к ликвидации В. Путина и уничтожению России. Глупо полагаться на спецслужбы в этой ситуации. Спецслужбой должна стать вся Россия". Именно это – тот идеал, к которому уверенно движется страна.

Ксения Кириллова – журналист, бывший корреспондент "Новой газеты" (Екатеринбург), живет в США

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