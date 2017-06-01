Украинской команде Mail.ru предложили работу в России

Российская компания Mail.Ru Group решила закрыть свое представительство на Украине. Всем украинским сотрудникам предложили перейти на работу в Россию. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев в интервью газете "Коммерсантъ".

15 мая президент Украины продлил санкции в отношении России, расширив при этом список попавших под ограничения лиц и организаций. Всего в нем более 1200 физических лиц и почти 500 российских компаний, в том числе российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса" и Mail.Ru Group.

29 мая в офисах "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе прошли обыски. Служба безопасности Украины подозревает дочернее отделение "Яндекса" в незаконном сборе и передаче персональной информации российским спецслужбам.

31 мая украинская телекоммуникационная компания "Воля" заблокировала доступ кроссийским социальным сетям и ресурсам на территории аннексированного Россией Крыма.