Активиста Морошкина выпустили из психиатрической лечебницы

Суд в Челябинске постановил выпустить из психиатрической больницы активиста Алексея Морошкина, направленного на принудительное лечение из-за публикации в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщил адвокат Андрей Лепехин.

Врачи пришли к выводу, что Морошкин не представляет опасности для себя и окружающих. Через десять дней он сможет выйти из больницы, в которой провел почти полтора года, уточнил юрист.

Уголовное дело в отношении Алексея Морошкина было заведено летом 2015 года после того, как он опубликовал на своей странице "ВКонтакте" пост о необходимости создания "Уральской народной республики". Следствие усмотрело в публикации призывы к экстремизму.

Судмедэксперты поставили Морошкину, который также является создателем сетевого сообщества "Церковь челябинского метеорита", диагноз "параноидная шизофрения". Активиста поместили на принудительное лечение в декабре 2015 года.