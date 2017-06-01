МВД: действия полиции по задержанию ребенка были правомерными

Полицейские, задержавшие в центре Москвы читавшего стихи десятилетнего мальчика, действовали правомерно, заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов.

Он также предложил ввести в России "презумпцию доверия" к сотрудникам правоохранительных органов. Их действия должны считаться правомерными до тех пор, пока это не будет опровергнуто в суде, сообщает "Интерфакс".

26 мая на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции десятилетний мальчик. По данным полицейских , онзанимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим отрывки из "Гамлета", а его мать находилась неподалеку. На его родителей составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию. Позднее протокол аннулировали, а перед семьёй извинились.

Опубликованное в интернете видео задержания ребёнка вызвало общественный резонанс. На сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить задержавших ребенка полицейских за превышение должностных полномочий. Следственный комитет начал проверку действий всех, кто принимал участие в истории с задержанием.