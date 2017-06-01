Соцсети не успевают вовремя удалять разжигающие ненависть посты

Социальные сети Facebook, Twitter и YouTube в Европе не успевают удалять в течение суток разжигающие ненависть сообщения. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии. В течение суток удаляется только шесть таких постов из десяти. Еще 20 процентов публикаций удаляются в течение 48 часов, 15 процентов – остаются опубликованными в течение недели.

Еврокомиссия отмечает, что чаще всего пользователи жалуются на антиисламские и ксенофобские посты, в том числе разжигающие ненависть к беженцам и мигрантам.

Год назад Еврокомиссия, Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft приняли кодекс поведения в интернете. Он предусматривает борьбу с комментариями, которые разжигают ненависть и пропагандируют терроризм в социальных сетях. Тогда Еврокомиссия заявила о необходимости проводить проверку подозрительных публикаций в течение 24 часов.