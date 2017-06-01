"Яндекс" решил закрыть офисы на Украине

Компания "Яндекс" решила закрыть офисы в Киеве и Одессе после включения властями Украины в санкционный список. По словам представителя "Яндекса", сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах.

В конце мая 2017 года Служба безопасности Украины провела обыски в офисах компании по делу о госизмене. В ведомстве считают, что "Яндекс" собирала данные украинских пользователей и передавала их российским спецслужбам. В "Яндексе" утверждают, что у сотрудников компании нет доступа к информации пользователей.

Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против ряда российских интернет-компаний, в том числе "Яндекса", в середине мая. Местные интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к сайтам и сервисам этих организаций.