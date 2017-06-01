СБУ обвинила украинского интернет-провайдера в сотрудничестве с ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила украинского интернет-провайдера Wnet в сотрудничестве с ФСБ России. В офисах компании в Киеве прошли обыски, изъяты документы и оборудование, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

По версии СБУ, Wnet предоставляла российским спецслужбам доступ в интернет на территории аннексированного Крыма. Кроме этого, компания якобы отказывалась блокировать запрещенные на Украине соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса".

Сеть Wnet охватывает более 40 городов Украины. В СБУ отметили, что провайдер обслуживает, в частности, государственные учреждения, украинские банки и международные организации.

В самой Wnet в четверг заявили, что компания, несмотря на обыски, работает в штатном режиме. Представители провайдера добавили, что "мероприятия по блокировке" российских социальных сетей уже начались.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая продлил санкции в отношении России. В санкционный список при этом попали соцсети Mail.Ru Group "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса".

29 мая в офисах "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе прошли обыски по делу о "государственной измене". СБУ подозревает компанию в незаконном сборе и передаче персональной информации российским спецслужбам.