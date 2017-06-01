В Грузии оппозиционное "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили требует немедленной отставки министров силового блока правительства в связи с исчезновением 29 мая в центре Тбилиси азербайджанского журналиста и оппозиционера Афгана Мухтарлы, оказавшегося вскоре в СИЗО Баку. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили категорически отверг версию о причастности грузинских спецслужб к похищению гражданина Азербайджана. В Тбилиси рассуждают о том, как случившееся может повлиять на грузино-азербайджанские отношения.

В четверг, 1 июня, около здания Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии состоялась очередная акция в защиту азербайджанского журналиста и оппозиционера Афгана Мухтарлы, таинственно исчезнувшего в центре Тбилиси вечером 29 мая. Через несколько часов Афган Мухтарлы уже находился в бакинском СИЗО. Его ждет суд по обвинению в незаконном переходе грузино-азербайджанской границы и попытке контрабандного провоза большой суммы денег.

Обстоятельства похищения вызвали волну общественного возмущения. Приоритетной считается версия, согласно которой власти Грузии просто выполняли требование руководства Азербайджана. Поскольку против журналиста и автора многих антикоррупционных расследований ни в Тбилиси, ни в Баку до последнего времени никаких обвинений официально не выдвигалось, то, как полагают оппозиционеры, грузинские спецслужбы сами похитили Мухтарлы, передав его на границе азербайджанским "коллегам".

Правозащитники и представители общественности считают поведение грузинских властей проявлением беспринципности и неспособности защитить честь страны в условиях давления более богатого и влиятельного соседа, от которого Грузия во многом зависит – в первую очередь энергетически. Один из участников акции у здания СГБ держал плакат с надписью "Сколько тонн нефти стоит свобода?"

Согласно второй версии, азербайджанские спецслужбы организовали похищение журналиста без всякого согласования или разрешения грузинских властей. Но, как заявил в интервью РС политолог Георгий Нодия, в любом случае ответственность должна быть возложена на правительство Грузии:

– Есть много доводов в пользу версии, что действовали именно силовые структуры Грузии. Мы ведь неоднократно слышали рассказы о "внимании" отечественных спецслужб к азербайджанским оппозиционным деятелям. В том числе журналистам, которые переехали жить в нашу страну и фактически скрываются у нас от режима Ильхама Алиева. В последнее время они подвергались давлению со стороны Службы госбезопасности Грузии. Естественно, это происходит по требованию официального Баку.

– Допустим, Азербайджан требовал от Грузии организовать похищение Мухтарлы. Могли ли грузинские власти сказать твердое "нет" своему стратегическому партнеру?

Тбилиси очень заинтересован в сохранении хороших отношений с Баку​

– У Грузии несколько уязвимая позиция, поскольку Тбилиси очень заинтересован в сохранении хороших отношений с Баку. Это связано с тем, что мы зависим от азербайджанской нефти и газа. Кроме того, в Грузии живут сотни тысяч этнических азербайджанцев, и их лояльность в отношении грузинского государства в какой-то степени связана с хорошими отношениями между государствами. Но слишком преувеличивать зависимость от соседней страны было бы неправильно, поскольку Азербайджану тоже нужна Грузия, чтобы по нашей территории экспортировать нефть и газ на мировые рынки, – подчеркивает Георгий Нодия.

В четверг стали известны новые подробности похищения азербайджанского журналиста. Он рассказал своему бакинскому адвокату, что "крепкие, мускулистые парни", похитившие его в Тбилиси, говорили на грузинском языке. Они его избили, надели на голову мешок, затолкали в машину и несколько часов везли в неизвестном направлении. Потом пересадили в другую машину, в которой совершенно другие люди уже говорили на азербайджанском языке.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил на специальном брифинге в четверг, что силовые структуры страны не имеют к похищению журналиста никакого отношения. По словам министра, азербайджанская сторона сообщила о попытке Афгана Мухтарлы воспользоваться нелегальным переходом в лесном массиве на труднопроходимом участке грузино-азербайджанской границы, чтобы вернуться на родину и незаконно пронести около 10 тысяч евро. Но, как говорит журналистам супруга оппозиционера, Лейла Мустафаева, паспорт ее мужа остался в их тбилисском доме, где они прожили последние два года. Непонятно, почему Мухтарлы оставил дома документы – если даже поверить в то, что он вдруг решил вернуться на родину, хотя прекрасно знал об отношении к нему азербайджанских властей. Что касается крупной суммы денег, то, как сообщил журналистам адвокат арестованного Немет Каримлы, пачку купюр Мухтарлы подбросили, когда везли на машине в сторону Баку.

Вот что говорит об официальной версии Тбилиси политолог Мамука Арешидзе, считающий ее маловероятной:

– Очень сложно представить, что этот человек сам поехал в Азербайджан. Причем без всяких документов, поскольку паспорт он оставил дома. Наиболее вероятный вариант – это сделали грузинские спецслужбы. Тогда понятна общая картина. Но если в Тбилиси действовали азербайджанские спецслужбы, то это полная катастрофа для нашей страны: получается, что соседнее государство хозяйничает на нашей территории. Есть еще и третий вариант: Мухтарлы похитили местные азербайджанцы, завербованные спецслужбами Азербайджана. Но в любом случае сложно понять, как его перевели через границу. То есть тут масса вопросов, на которые пока нет ответа.

В Тбилиси сегодня многих волнует, как произошедшее повлияет на отношения двух стран. Бывший ректор дипломатической академии Грузии Иосиф Цинцадзе уверен, что, даже если азербайджанские спецслужбы самостоятельно, без ведома грузинских властей похитили человека в центре столицы, это не разрушит дружбу Баку и Тбилиси:

– Это похищение, если речь действительно идет именно о похищении, никак не может повлиять на грузино-азербайджанские отношения. Никто не захочет из-за одного человека, даже если он журналист и оппозиционер, портить отношения с Алиевым.

Никто не захочет из-за одного человека, даже если он журналист и оппозиционер, портить отношения с Алиевым

Впрочем, тема чрезмерной зависимости от Азербайджана все же становится превалирующей в ходе бурного обсуждения инцидента. Местные правозащитные организации требуют отказаться от приоритетности прагматичного сотрудничества с соседней страной, если подобный "прагматизм" наносит вред имиджу Грузии как демократической стране. С этим мнением частично согласен бывший глава Госканцелярии Петре Мамрадзе:

– Нам бы лучше присмотреться к тому, что происходит с правами человека внутри нашей страны, чем критиковать в этом аспекте Азербайджан и Турцию. Учитывая, что происходит в Турции и какой режим сложился в Азербайджане, мы все же должны делать все, чтобы отношения были очень хорошими. Но, с другой стороны, когда происходит похищение человека из центра нашей столицы, это удар. Уже сколько лет нам говорят наши западные коллеги, что Грузия превратилась в филиал азербайджанской нефтекомпании SOCAR. Нам часто указывают на то, что грузинское правительство больше учитывает интересы азербайджанской стороны, чем собственного народа.

Выступив на заседании правительства 1 июня, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призвал "прекратить дискредитацию государственных структур" и вновь однозначно заявил: руководство и силовые структуры Грузии не имеют никакого отношения к исчезновению азербайджанского журналиста. Глава правительства встретился с послами и военными атташе иностранных государств, чтобы проинформировать их о произошедшем.

Тем временем сразу несколько депутатов от оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) поставили на пленарном заседании парламента вопрос об отставке министров силового блока правительства. Оппозиционеры требуют специального парламентского расследования и угрожают новыми акциями протеста.