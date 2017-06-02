СМИ: и.о. директора музея Исаакия Ираде Вовненко срочно ищут замену

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо исполняющей обязанности директора музея Исаакиевского собора Ирады Вовненко. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники в администрации города. Кто именно сменит Вовненко, пока не решено, но точно известно, что это будет мужчина, сказал собеседник издания.

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов отказался прокомментировать сообщения о поиске нового директора музея Исаакиевского собора, сообщает "Интерфакс". Глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко также отказался от комментариев.

О назначении Ирады Вовненко исполняющей обязанности директора Исаакиевского собора стало известно 31 мая. Ранее она занимала в этом музее пост замдиректора по связям с общественностью. Вовненко — автор нескольких любовных и эротических романов.

Возглавлявший музей с 2008 года Николай Буров в апреле решил уйти в отставку. Свое решение он объяснил несогласием с планами передать Исаакиевский собор Русской православной церкви.