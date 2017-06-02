России передали 600 тысяч подписей в защиту геев в Чечне

В Париже 2 июня члены международной правозащитной организации Amnesty International передали первому секретарю посольства России во Франции Вадиму Зенкину более 120 тысяч подписей под петицией с требованием расследовать репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Такие же акции прошли у российских посольств в Киеве, Брюсселе, Монреале и Стокгольме. Всего было собрано более 600 тысяч подписей, сообщает "Новая газета".

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне "Новая газета" писала в апреле. Власти республики обвинили журналистов в клевете, в редакцию поступили угрозы.29 мая президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом России Владимиром Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне. Расследовать преследования гомосексуалов в Чечне ранее призвали представители ООН, США и Евросоюза, Великобритании и международные правозащитные организации.

