500 тысяч голосов для геев Чечни

Утром 2 июня в посольство Российской Федерации в Париже прибудут представители французского отделения правозащитной организации "Международная амнистия". Они не рассчитывают на прием у Александра Орлова, посла РФ во Франции, и готовы к тому, что в посольство их даже не пропустят. Акция, которую они запланировали, чисто символическая. Ее цель – передать в руки представителей российского посольства петицию против преследований, пыток и убийств представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

2 июня аналогичные акции пройдут в целом ряде крупных городов мира. Под петицией свои подписи поставили более полумиллиона человек. В специальном интервью Радио Свобода вице-президент французского отделения "Международной амнистии" Сесиль Кудриу рассказала, как активистам организации удалось собрать такое количество подписей за сравнительно короткий промежуток времени:

"Нам удалось добиться всемирной мобилизации в связи с трагедией, происходящей в Чечне. Прошло два месяца с момента публикации сведений в российской прессе, и мы сделали все возможное, чтобы оперативно отреагировать. Лучшая тактика в подобных случаях – быстрая мобилизация гражданского общества посредством петиции, основанной на информации, которую мы посчитали абсолютно достоверной. Отделения "Международной амнистии" по всему миру обнародовали эту петицию, призывающую российского президента оказать давление на президента Чечни Кадырова с целью проведения в кратчайшие сроки независимого и всеобъемлющего расследования и прекращения репрессий. Только во Франции менее чем за восемь недель нам удалось собрать более 120 тысяч подписей.

Информация о подготовке петиции распространялась в основном в социальных сетях, продолжает Сесиль Кудриу, но проводились и акции протеста на местах. В Париже правозащитники организовали несколько манифестаций: у здания российского посольства, на площади Республики и на площади Прав человека, напротив Эйфелевой башни:

"Завтрашнее мероприятие мы назвали "Символическое вручение петиции", поскольку, хоть мы и подали соответствующий запрос в посольство, у нас нет никаких гарантий, что нас там примут. Так что в основном речь идет о символическом демарше.

Сесиль Кудриу отмечает, что на бульваре Ланн в Париже завтра будут не только активисты "Международной амнистии", но и представители многочисленных ассоциаций, представляющих ЛГБТ-сообщество. Основная цель – придать теме гонений на геев в Чечне наибольшую огласку и таким образом еще больше усилить давление на чеченские и российские власти в данном вопросе. "Молчание в данном случае – худший из врагов. Власти Чечни и России в целом неоднократно говорили о том, что речь идет о необоснованных обвинениях. Даже посол РФ во Франции Орлов сделал такое заявление", – говорит собеседница Радио Свобода. По ее словам, "Международная амнистия" требует провести широкомасштабное расследование в условиях полной прозрачности:

"Новая газета" является достойным доверия источником – учитывая, что речь идет об одном из немногих независимых изданий в России

"Как правило, мы всегда направляем наших экспертов на место. На сей раз это не представляется возможным. Мы проводили свою проверку только на основании данных, предоставленных нам российскими ЛГБТ-ассоциациями. Кроме того, с нашей точки зрения, "Новая газета" является достойным доверия источником – учитывая, что речь идет об одном из немногих независимых изданий в России, способных проводить серьезные расследования.

Помимо открытых источников в России, "Международная амнистия" сформировала свой взгляд на ситуацию на основе анонимных свидетельств тех, кто пострадал от репрессий в Чечне или был очевидцем таковых, а также на свидетельствах, опубликованных в западной прессе, главным образом в британской газете "Гардиан". По словам Сесиль Кудриу, ее организация еще не наладила контакт с первым чеченским беженцем, который прибыл во Францию из Чечни 29 мая, в день, когда в Версале президент Франции Эммануэль Макрон принимал своего российского коллегу Владимира Путина:

"Прошло слишком мало времени, и у нас еще не было возможности выйти на связь с этим беженцем. Мы с радостью узнали, что двоих беженцев приняла на своей территории Литва. Вызывает оптимизм и тот факт, что у президента Макрона хватило политического мужества, чтобы от имени Франции публично выразить обеспокоенность ситуацией в Чечне – именно этого добивалась наша организация. Чтобы по данной теме была занята четкая позиция на уровне целого государства, подобно тому, как поступила госпожа Меркель. Мы рады, что по этой теме начался прямой диалог. Но одновременно мы понимаем, что этого не будет достаточно, если в данном вопросе не будет и далее присутствовать серьезное гражданское давление".

У президента Макрона хватило политического мужества, чтобы от имени Франции публично выразить обеспокоенность ситуацией в Чечне

Очень важно и то, что президент Макрон на встрече с Путиным говорил не только о ситуации в Чечне, но и о тех сложностях, с которыми сталкиваются НКО в России. Этим вопросом "Международная амнистия" занимается уже долгие годы, мы непрестанно говорим об ущемлении свободы слова в России, прав на свободу собраний и других основных прав, – продолжает Сесиль Кудриу:

"Путин пообещал проследить за ходом расследования. Мы достаточно скептически относимся к этому заявлению".

"Международная амнистия" намерена обратиться в аппарат президента Франции с просьбой предоставить отчет о том, как власти следят за данной проблемой. Параллельно в Москву и Грозный также будут направлены запросы на предоставление информации о продвижении расследования. Помимо этого правозащитники призывают и другие государства, кроме Франции и Литвы, разрешить въезд на свою территорию беженцам из Чечни, поскольку речь идет о ситуации чрезвычайного характера.