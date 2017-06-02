Климатический демарш Трампа

1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, подписанного почти всеми странами мира в 2015 году. Выход из климатических соглашений был одним из предвыборных обещаний Трампа. Ранее он заявлял, что участие в них экономически невыгодно для США и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов. "Это соглашение не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", – сказал Дональд Трамп, отметив, что Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства". По его словам, выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением стоило бы США к 2025 году 2,7 миллиона рабочих мест.

Решение Трампа восприняли неоднозначно. На акциях в Лос-Анджелесе его поддержали рабочие угольных предприятий. А Стефан Дюжаррик, представитель Генерального секретаря ООН, заявил, что "решение США выйти из Парижского соглашения по климату – это разочарование для тех, кто прилагал усилия, чтобы сократить выбросы парниковых газов, и поддерживал глобальную безопасность".

Бывший президент США Барак Обама назвал шаг новой администрации Белого дома "отрицанием будущего". Основатель компании Тесла Илон Маск заявил, что выходит из всех советов при президенте США.

В Китае обещали выполнять соглашение, несмотря на выход из него США. Политики из Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они сказали, что Парижское соглашение пересмотреть нельзя. Канцлер Германии Ангела Меркель лично позвонила Трампу, чтобы высказать свое сожаление. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение ошибкой как для США, так и для всей планеты.

Решение Трампа о выходе из Парижского соглашения поддержали многие республиканцы.

Климатические соглашения были приняты в 2015 году в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующей меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение, подготовленное взамен Киотского протокола, было подписано 22 апреля 2016 года. По мнению ученых, наибольший объем выбросов приходится на Евросоюз, Россию, США, Китай и Японию.

О последствиях выхода США из климатических соглашений Радио Свобода рассказал руководитель программы "Климат и энергетика" WWF в России Алексей Кокорин:

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Низкоуглеродный тренд – это экономические реалии всего мира

– Есть последствия долгосрочные, а есть краткосрочные. Если рассматривать долгосрочное воздействие на природу, то надо понимать, что все выбросы, которые есть сейчас в парниковых газах (сейчас – это в 20-е годы), повлияют только на климат второй половины XXI века, не раньше. Это значит, что всю деятельность надо усреднить с 2015-го по 2035-й. И подходить к этому именно так. Вот с этой точки зрения, то, что сделал Трамп, малозначительно. Низкоуглеродный тренд – это экономические реалии всего мира. Они выгодны. Это новые технологии, это экономия энергии, это тренд, который нужен даже без всякого снижения выбросов. Да, конечно, в 2025 году выбросы в США будут не такие, как обещал Обама, то есть на 26–28% ниже уровня 2005 года. Это будет 22–24%. Но это краткосрочно.

– А долгосрочные последствия?

То, что Трамп отказывается помогать слабым странам, – безобразие

– Это, конечно, экономика. И Трамп на нее повлиять не может. Это относительно неплохо. Плохо то, что все-таки Парижское соглашение в основном не про выбросы. По выбросам оно слабо. Оно про адаптацию и про климатическое финансирование. Адаптация очень нужна. Потому что есть сотни экономически слабых уязвимых стран, которые сами справиться не могут. И им, безусловно, нужно помогать. То, что Трамп от этого отказывается, это безобразие. Потому что это элементарная гуманитарная миссия, которая нужна. И с этим все согласились. А "миллионы, миллионы, миллионы", которые Трамп много раз упоминал, это какое-то передергивание фактов. Ни о каких сумасшедших миллионах речь не идет. 100 миллиардов долларов в год на все развитые страны, но это включает в себя и инвестиции частных компаний, а это уже больше 60 миллиардов. Это не деньги госбюджета. Это вранье.

– А как могут повести себя в этом контексте другие страны, которые подписали это соглашение? Или это уже неважно после того, как США выйдут?

– Я думаю, что это существенно не важно. Они будут выполнять эти соглашения, как выполняли. Потому что то снижение выбросов, под которым они подписались, – это их собственные планы экономического развития. Это нужно, даже если бы не было соглашения вообще. Другое дело, что, действуя единым строем и шагая в ногу, это просто делать легче.

– А трудно было подписать эти соглашение в 2015 году? Это была тяжелая работа?

– Смотрите, есть одно Парижское соглашение. Это один долгосрочный документ. Есть еще решения по климату – это другое. Это всякие краткосрочные технические решения. Это было уже относительно несложно в Париже. Потому что очень многие вещи были из документа выброшены в процессе подготовки. Соглашение стало гораздо слабее, особенно по выбросам. Оно не обязывает, скажем, регулировать выбросы. Не может быть и речи ни о каких платежах за выбросы. Когда это было убрано, подписать документ стало легко.

– Россия тоже подписывала это соглашение?

– Да, подписала, но не ратифицировала. Его подписали 195 стран. Только две страны – участницы Конвенции по климату не подписали – это Сирия и Никарагуа, где очень большие внутренние проблемы. 146 стран ратифицировали. Из "Двадцатки" не ратифицировали только Россия и Турция.

– Как тот факт, что Трамп хочет выйти из этого соглашения, может отразиться на России, на российской борьбе с изменениями климата?

По эмоциональному воздействию многие не разберутся в сути проблемы

– По сути – никак. Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской уже комментировал это дело. Он сказал, что нам важно, что делают наши основные торговые партнеры, а США к ним не относятся. И он совершенно прав. Но по эмоциональному воздействию, по моральному воздействию очень многие люди, боюсь, не разберутся в сути проблемы. Главное, что я хотел бы донести: Трамп принял решение о выходе исключительно по финансовым соображениям. В его речи подчеркивалось, что проблема изменения климата есть и что решать ее человеку нужно, но его не устраивает, как финансово устроено Парижское соглашение по отношению к США. Он хочет другого соглашения по решению проблемы изменения климата. Может быть, это будет против всей струи, но я тут хотел бы похвалить Трампа.

– Как вы думаете, он добьется изменения условий для США?

– Нет, он, конечно, не добьется. Ничего подобного не будет. Никто не будет ничего переделывать. Это рамочное соглашение. Никаких жестких финансовых параметров там нет. 100 миллиардов долларов плюс огромные частные инвестиции будут поступать, – считает руководитель программы "Климат и энергетика" WWF в России Алексей Кокорин.