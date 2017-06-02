Путин попросил американский бизнес помочь наладить диалог с США

Отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин, выступая на встрече бизнесменов двух стран в рамках Петербургского экономического форума.

По словам Путина, Москва и Вашингтон поддерживают отношения на международных площадках, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен. При этом он заверил, что Россия продолжит диалог с президентом США Дональдом Трампом, и попросил американский бизнес помочь с этим.

Ранее в интервью французской газете "Фигаро" российский лидер сказал, что президенту США Дональду Трампу очень сложно продвигать новые идеи из-за сильного давления бюрократии. Однако Путин испытывает сдержанный оптимизм по поводу возможности договориться с администрацией Трампа.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. В Вашингтоне заявляли, что Путин мог лично распорядиться об организации хакерских атак на серверы политических групп, связанных с Демократической партией. Кремль отвергает обвинения. Ранее США ввели санкции в отношении России за аннексию Крыма и причастность к военному конфликту на Украине.